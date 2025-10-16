「な、な、なんと30歳になりました」グラビアアイドルの報告に驚きと祝福の声 | RBB TODAY

16日、グラビアアイドルの天木じゅんが自身の公式Xを更新。30歳の誕生日を迎えたことを報告するとともに、同日発売の6冊目の写真集『あまぽち』（小学館）について言及した。

同作は自身の30歳の誕生日に、自身最大の“限界表現”グラビアに挑戦した一冊。撮影は台湾最南端のリゾート地、墾丁（ケンティン）で行われ、セクシーな水着や下着など10着以上の衣装を着こなした。

天木は「な、な、なんと30歳になりました 見えないよね？笑笑」と、茶目っ気たっぷりに報告。記念すべき日に発売された最新写真集『あまぽち』について、「約2年間温めてきた写真集がついにみんなのもとに届くのかと思うとすっごく嬉しいけど、めっちゃ恥ずかしい」と、照れながらも喜びを綴った。投稿では、6冊目の写真集の表紙と収録カットも公開。大きなテディベアで体を隠した天木が挑戦的な視線を向ける表紙カットや、白の水着を纏いポーズを決める姿が収められている。

また30歳の目標として、「ファンの皆さんの幸せを願う」「あまぽち重版」「悔いのない一年にする」「引き続き自分の機嫌を自分で取る」などを掲げた天木。最後に「人に恵まれ、運が良くここまで元気に楽しく生きてこれたのは、家族と、皆さんのおかげです。感謝してます いつもありがとうございます！」と、ファンや家族への感謝の言葉で締めくくった。

この投稿には、「最初にお見掛けしたのが週プレで、ファーストDVDのリリイベの整理券並んだのが10年前かぁ いつも神対応のじゅんちゃん、これからもよろしくね」「30歳！？」「歳はまやかし、こんな30歳は他には居ないだろうな」「今年一年、幸せに過ごせますように」「じゅんちゃんが30になったとかあんまり実感がないかも これからも変わらず応援し続けるね」など、驚きと祝福の声が寄せられている。

※天木じゅんが30歳を報告した投稿（天木じゅんの公式Xより）