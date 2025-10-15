BLACKPINK・リサ、女優としての道を進む？ マ・ドンソク出演Netflix映画への参加を検討中 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが女優としての活動を本格化させる見通しだ。

10月15日、韓国の芸能界関係者によると、リサは、マ・ドンソクが出演・制作に参加するNetflix映画『タイラー・レイク－命の奪還－』（原題：Extraction）のスピンオフ作品への出演を前向きに検討しているという。

『タイラー・レイク－命の奪還－』は、クリス・ヘムズワースが主演したNetflix映画で、元特殊部隊の傭兵を主人公にしたアクション作品だ。

その世界観を共有するスピンオフ作品『エクストラクション：タイゴ』は、映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』『犯罪都市 NO WAY OUT』、そして公開を控える『犯罪都市5』（原題）を演出したイ・サンヨン監督がメガホンを取る。マ・ドンソクがメインキャラクターとして主演する。

（写真提供＝OSEN）リサ

そこに、HBOドラマ『ホワイト・ロータス』シーズン3に出演し、女優としてデビューしたリサが加わるのか注目される。

リサは9月に開催された第30回釜山（プサン）国際映画祭にサプライズ登場し、世界的エージェンシー「WME」と契約を結ぶなど、女優としての活発な活動を予告している状況だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格。

