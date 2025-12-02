「プロポーズなの?!」ENHYPEN・ソンフン、ブラックスーツで放つ完璧ビジュアルにため息…【PHOTO】 | RBB TODAY

ENHYPENのソンフンが、洗練されたスーツ姿でファンの心を射止めた。

ソンフンは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、指輪の絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、11月25日にソウル・瑞草区で開催されたラグジュアリージュエリーブランド「Tiffany＆Co.（ティファニー）」のイベントに出席した際に撮影されたものだ。

ソンフンは、ブラックスーツにゴールドのブローチを合わせたシックで品格のあるスタイリングを披露。すっきりと後ろへ流したヘアスタイルが端正な顔立ちを際立たせ、高級感あふれるオーラを放った。

公開された写真を見たファンからは、「プロポーズなの?!」「イケメンすぎる…」「完璧なビジュアル」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ソンフン

なお、ソンフンが所属するENHYPENは、11月28日・29日に香港カイタック・スタジアムで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で大賞の「FAN'S CHOICE OF THE YEAR」をはじめ、「TELASA FAVORITE GLOBAL ARTIST」「FANS’ CHOICE」を受賞した。

◇SUNGHOON（ソンフン） プロフィール

2002年12月8日生まれ。本名パク・ソンフン。CJ ENMとBig Hitエンターテインメントが設立した合併法人BELIFT LABによるオーディションプログラム『I-LAND』に出演し、2020年11月にENHYPENのメンバーとしてデビューした。同番組出演以前はBig Hitエンターテインメントに練習生として所属しており、フィギュアスケート選手出身という異色な経歴を持つ。選手として活動した当時から端正なビジュアルに定評があっただけでなく、『I-LAND』放送当時は「スポーツの経験からなのか、毎日着実に成長している」と地道な努力が称賛されることもあった。

