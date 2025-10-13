『私の完璧な秘書』出演女優キム・ユネ、10月25日に電撃結婚を発表 | RBB TODAY

女優キム・ユネが結婚する。

キム・ユネの所属事務所JWIDE COMPANYは「来る10月25日、キム・ユネが生涯の伴侶となる大切な縁を得て、百年の契りを結ぶことになった」と発表した。

「結婚式は一般人である新郎および両家の家族を配慮し、ソウル市内の某所で静かに執り行う予定である」とし、「その他、結婚式に関する詳細はお伝えできない点をご理解いただきたい」という。

さらに「これまで変わらずキム・ユネを愛してくださった多くの方々に心より感謝申し上げる。人生の新しい出発を迎えるキム・ユネに、温かい祝福と応援をお願いしたい」とし、「キム・ユネは今後も女優として多様な作品を通じ、良い姿をお見せする予定である」と締めくくった。

キム・ユネ

2002年、ファッション誌『VOGUE girl』の表紙モデルとしてデビューしたキム・ユネは、ドラマ『猟奇的な彼女』『18アゲイン』『流れ星』など数々の作品で安定した演技力を披露してきた。

特に昨年はドラマ『ジョンニョン: スター誕生』で、メラン国劇団のヒロインであり魅力的な悪役ソ・ヘラン役を演じ、強烈な印象を残した。

今年初めにはドラマ『私の完璧な秘書』で絵本作家であり自らシングルマザーの道を選んだチョン・スヒョン役を熱演した。

