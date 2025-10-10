ローソン、ほろ苦い生キャラメル風味のスイーツが登場！シフォンケーキ専門店「MERCER bis」と初コラボ | RBB TODAY

10月14日から全国のローソンで、生キャラメルシフォンケーキ専門店「MERCER bis」とローソンのコラボ商品計4品が発売される。

「MERCER bis」×「ローソン」初のコラボ商品

「UC×MERCER bis 生キャラメルどらもっち」（税込246円）は、北海道産生クリームで仕立てたミルククリームと、ビターで濃厚なキャラメルソースを、もっちりとした生地の中に詰め込んだ。コクのあるクリームとほろ苦いキャラメルソースをたっぷりと味わうことができる。

「UC×MERCER bis 生キャラメルクッキーシュー」（税込275円）は、北海道産生クリームを使用したミルククリームと生キャラメルソースを入れた、サクサク食感のクッキーシューだ。シュー生地の表面はキャラメルコーティングに仕上げ、ほろ苦いキャラメルの風味をたっぷりと楽しめる。沖縄県を除く全国で販売される。

「UC×MERCER bis 生キャラメルロールケーキ」（税込286円）は、北海道産生クリームにキャラメルを配合したキャラメルクリームと、濃厚でビターなキャラメルソースを、キャラメル風味のふわふわ生地で巻き上げた。

「MERCER bis ほろにが生キャラメルオレ 220ml」（税込228円）は、ほろ苦い生キャラメルソースとミルクのまろやかさのバランスにこだわって仕上げた。甘すぎず、でもコクをしっかりと感じられるキャラメルオレだ。