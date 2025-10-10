 カレー＆チーズのやみつきになる美味しさ！築地銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」期間限定発売 | RBB TODAY
カレー＆チーズのやみつきになる美味しさ！築地銀だこ「カレー風味のチーズてりたま」期間限定発売

　築地銀だこを展開する株式会社ホットランドホールディングスは、10月18日から全国の築地銀だこ店舗で秋の新作「カレー風味のチーズてりたま」を期間限定で発売する。

　同商品は、人気定番商品「てりたま」をベースに開発された新商品だ。約30種のスパイスをブレンドした「カレーパウダー」が食欲をそそり、チーズとたまごの濃厚な味わいとボリュームで幅広い年齢層に楽しめる仕上がりとなっている。

　アツアツのたこ焼に特製「てりやきソース」をかけ、コク深いパルメザンチーズととろけるモッツァレラチーズの2種を組み合わせた特製「ミックスチーズ」と店内仕込みの「たまごサラダ」をトッピング。さらに濃厚な「卵黄ソース」を追いがけし、仕上げにカレーパウダーをふりかけることで香り高くコク深い商品に仕上げた。

　商品価格は1舟8個入りで720円（商品価格）、お持ち帰り777円（税込）、店内飲食792円（税込）となっている。発売を記念して10月18日から26日までの9日間、「カレー風味のチーズてりたま（8個入り）」を対象とした「たまご25%増量キャンペーン」を開催する。キャンペーン期間中は対象商品にトッピングされるたまご（たまごサラダ）が通常の25%増量となる。

《村上弥生》

