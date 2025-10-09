SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、日本で快進撃！『HYPE VIBES』がオリコン2冠達成 | RBB TODAY

SEVENTEENの新スペシャルユニット、エスクプス×ミンギュが日本の主要アルバムランキングを席巻し、熱い人気を証明した。

日本のオリコンによると、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』は、最新の「週間合算アルバムランキング」（10月13日付、集計期間：9月29日～10月5日）で1位を獲得した。

さらに同期間に集計された「週間アルバムランキング」でも首位に立ち、オリコン週間チャート2冠を達成した。

オリコン「週間合算アルバムランキング」は、CD販売数、デジタルダウンロード数、ストリーミング回数などを合算して順位を決定する。エスクプス×ミンギュはCD販売数10万3000枚を含む、約10万5000ポイントを記録した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

また、Billboard JAPANの主要ランキングでも存在感を示した。『HYPE VIBES』は「Top Albums Sales」（集計期間：9月29日～10月5日）で1位を記録し、タイトル曲『5, 4, 3（Pretty woman）（feat. Lay Bankz）』は急上昇ランキング「Hot Shot Songs」で5位にランクインした。

9月29日にリリースされた『HYPE VIBES』は、発売初週に88万枚を超えるセールスを記録し、K-POPユニット史上最多の初動販売量（発売後1週間の販売枚数）を更新。さらに、オリコン「デイリーアルバムランキング」や中国最大の音楽プラットフォーム・QQミュージックの「デジタルベストセラーアルバム」EP部門の日間・週間チャートでも1位を総なめにし、海外でも爆発的な反応を得ている。

なお、エスクプス×ミンギュは本日（9日）22時に、アルバム収録曲『For you』のライブクリップを公開する予定だ。

（記事提供＝OSEN）