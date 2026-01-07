厚切りロースかつを使った「恵方かつ巻」も登場！とんでん、4種類の恵方巻きを予約受付開始！ | RBB TODAY

とんでんは、北海道・関東全店舗にて、海鮮や北海道富良野産ロースかつなどの食材を使用した全4種類の恵方巻の予約受付を開始した。商品受け渡し期間は2026年2月1日から2月3日の3日間となっている。

とんでんの『恵方巻』

海鮮を含む12種類の具材を1度に楽しめる「海鮮恵方巻」や、まぐろ100gを贅沢に使用した「まぐろ贅沢恵方巻」、店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつが食べ応え満点の「恵方かつ巻」、子供から大人まで喜ばれる定番の「恵方巻」の全4種類がラインナップ。長さ約18.5cmと食べ応えのある恵方巻となっている。

「海鮮恵方巻」は1本1,580円(税込1,706円)で、海鮮7種類(まぐろ、かに、えび、穴子、いか、サーモン、とびうお卵)を含む、合計12種類の具材が1度に味わえる。とびうお卵のプチプチとした食感と共に、鮮度の良い海鮮それぞれの味わいを楽しめる。

「海鮮恵方巻」１本（税込1,706円）

「まぐろ贅沢恵方巻」は1本1,680円(税込1,814円)で、店舗で切りつけたまぐろを贅沢に100g使用した、見た目にもインパクトがある一本だ。店内メニューでも人気のねぎとろも入った商品となっている。「恵方かつ巻」は1本1,280円(税込1,382円)で、店舗で揚げた北海道富良野産ロースかつを使用している。シャキッと食感のサニーレタス入りで、ソースとマヨが食欲そそる一本だ。

「まぐろ贅沢恵方巻」１本（税込1,814円）

定番の「恵方巻」は1本1,280円(税込1,382円)で、えび、サーモン、いかなどの海鮮のほかに、玉子や味付しいたけなど、子供から大人まで楽しめる具材8種を揃えた、味わい豊かな恵方巻だ。

「恵方巻」１本（税込1,382円）

予約は、とんでんアプリまたは店頭にて受付中。とんでんアプリでは24時間予約できる。販売店舗は和食処とんでん北海道・関東全店舗。