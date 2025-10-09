 ITZY・イェジ、“美デコルテ”際立つドレス姿にうっとり…パリの夜を彩る圧巻オーラ「まさに女神」【PHOTO】 | RBB TODAY
ITZY・イェジ、“美デコルテ”際立つドレス姿にうっとり…パリの夜を彩る圧巻オーラ「まさに女神」【PHOTO】

エンタメ 韓国・芸能
ITZYのイェジが、パリの夜にまばゆい輝きを放った。

イェジは最近、自身のインスタグラムを更新し「A lovely night with Roger Vivier」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、イェジがアンバサダーを務めるラグジュアリーブランド「Roger Vivier（ロジェ ヴィヴィエ）」の2026年春夏コレクション・プレゼンテーションに出席した際に撮影されたものだ。

イェジは、肩を大胆に見せたブラックのミニワンピースにハイヒールを合わせたエレガントな装いを披露。ワンショルダーのドレスからは美しいデコルテがのぞき、ブロンドヘアと透き通るような肌が夜のパリの街並みに映え、洗練された高級感を漂わせた。

この投稿を見たファンからは「発光してる！」「綺麗な鎖骨だ…」「女神すぎる」などのコメントが寄せられている。

イェジ
（写真＝イェジInstagram）

なお、イェジが所属するITZYは、10月8日に日本2ndアルバム『Collector』をリリースした。また、10月11日～13日には、東京・国立代々木競技場第一体育館でファンミーティング「ITZY The 4th Fan Meeting ITZY MIDZY, LET’S FLY！“ON AIR”」を開催する。

《スポーツソウル日本版》

