元乃木坂46・西野七瀬、3年ぶりのカレンダーを本日発売！初の“どいやさん”グッズも同時発売 | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
元乃木坂46・西野七瀬、3年ぶりのカレンダーを本日発売！初の“どいやさん”グッズも同時発売

　元乃木坂46で女優の西野七瀬が3年ぶりとなる2026年版カレンダーと個人初となるオリジナルグッズを8日18時より発売する。

　カレンダーのテーマは「Life with DOIYASAN／どいやさんとの日常」。西野が自身のオリジナルキャラクター「どいやさん」と過ごす日々をコンセプトにした、完全撮り下ろしの内容となる。商品は『西野七瀬カレンダー2026 壁掛け』『西野七瀬カレンダー2026 卓上』、そして両方をセットにした『西野七瀬カレンダー2026 セット（壁掛け&卓上）』の3形態で展開される。

　個人として初となるオリジナルグッズは、「どいやさん」をモチーフにした『どいやさんトートバッグ』『どいやさんソックス』『どいやさんキャップ』の3種類。『どいやさんキャップ』には西野本人が描き下ろした「どいやさん」の刺繍があしらわれており、いずれも“どいやさんとの日常”を楽しめるアイテムとなっている。

　販売は、10月8日18時から24日23時59分まで、「NANASE NISHINO Official Goods Store」にて実施。商品はすべて受注生産で、12月下旬より順次発送される予定だ。


《アルファ村上》

