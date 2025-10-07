BABYMONSTER、新タイトル曲『WE GO UP』MVに匹敵する質の高いダンス動画の公開を予告 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバムの同名タイトル曲『WE GO UP』の振り付けの魅力をそのまま盛り込んだ質の高いコンテンツを予告し、音楽ファンの期待感を高めている。

10月7日、所属事務所YGエンターテインメントは公式ブログに「［WE GO UP］SCHEDULE SPOILER」を公開した。

これによると、来る10月10日、BABYMONSTERはカムバックと同時に『WE GO UP』のミュージックビデオを、そして10月14日にはエクスクルーシブパフォーマンスビデオを公開する予定だ。

これに先立ち、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーは、BABYMONSTERの2ndミニアルバムのタイトル曲を紹介し、「ミュージックビデオに匹敵する質の高いダンス動画を公開する」と明らかにした。

（写真＝YGエンターテインメント）

エクスクルーシブパフォーマンスビデオは、ヤン・ヒョンソク総括プロデューサーが企画から撮影までリードするYGのオリジナルコンテンツの1つであるだけに、大きな関心が集まっている。

さらに、この日公開されたポスターは、白黒の都心が醸し出す強烈な雰囲気で視線を釘付けにしている。絶妙なモノトーンの背景に鮮明なネオングリーンのタイポグラフィが際立っている。変化に富んだ魅力で幅広いコンセプトをこなしてきたBABYMONSTERのもう1つの変身を予感させる。

なお、BABYMONSTERは10月10日13時、2ndミニアルバム『WE GO UP』でカムバックする予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

