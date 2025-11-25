結婚発表のシン・ミナ＆キム・ウビン、大御所俳優イ・スンジェさんを追悼…並んで弔花送る | RBB TODAY

結婚を発表した俳優シン・ミナ、キム・ウビンが、この世を去った名優イ・スンジェさんを共に追悼した。

11月25日未明、ベテラン俳優であり、元国会議員のイ・スンジェさんが逝去した。享年91歳。

ソウル峨山（アサン）病院葬儀場30号室には弔問所が設けられ、芸術人連合会の会長葬として執り行われるなか、この日午後から遺族が弔問客を受け入れている。

弔問所には韓国芸能界の先輩・後輩からの弔花が続々と届き、故人の最期を温かく見送っている。なかでも、最近結婚を発表したキム・ウビンとシン・ミナは、並んで弔花を送ったという。

芸能界関係者によれば、「俳優キム・ウビン」「俳優シン・ミナ」名義の花輪が、弔問所の横に並べて置かれていた。

キム・ウビンとシン・ミナは2015年に交際を認めて以来、10年間にわたり韓国芸能界の“公式カップル”として注目されてきた。2人は寄付や善行を共に行うなど、足並みをそろえた活動でも知られ、多くのファンから支持されている。最近では、12月20日にソウルのホテルで結婚式を挙げることを発表し、大きな話題を集めた。

一方、イ・スンジェさんの葬儀は、90歳を超えても演技活動を続けた功績を称え、芸術人連合会の会長葬として執り行われる。また、“国民俳優”として愛された故人を悼むため、弔問所とは別に汝矣島（ヨイド）のKBS別館でも一般市民の弔問を受け付ける。市民向けの弔問スペースは25日夜から公開される予定だ。

出棺は11月27日午前6時20分に執り行われ、埋葬地は京畿道（キョンギド）・利川（イチョン）のエデン楽園となる。

◇シン・ミナ プロフィール

1984年4月5日生まれ。本名ヤン・ミナ。1998年に韓国のファッション誌『キキ』の第1期専属モデルとしてデビュー。当時は本名で活動していた。2001年にドラマ『美しき日々』（SBS）、映画『火山高』に出演。女優シン・ミナとしてその名を知らせた。かなりの読書家で、メディアとのインタビューでは最近読んだ小説や影響を受けた作品など、たびたび本に関する話題が取り上げられる。自身も2009年にフランス紀行エッセイ『フレンチダイアリー』を執筆している。2015年7月に5歳年下の俳優キム・ウビンとの熱愛を認めた。

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』（KBS）を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』（SBS）、『相続者たち』（SBS）、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰し、ファンミーティングやドキュメンタリー番組のナレーションなど、活動を再開している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演した。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認めた。

