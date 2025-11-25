aespa・カリナの元恋人が主演を務める韓国ドラマ、視聴率1％台の大苦戦　最新話で自己最低視聴率を更新 | RBB TODAY

大みそかの紅白歌合戦への初出場に対する賛否が続く、ガールズグループaespa（エスパ）のメンバー・カリナの元恋人である俳優イ・ジェウク。その主演ドラマが苦戦している。

日本ではU-NEXTで独占配信中のドラマ『ラストサマー 初恋の再生』（KBS 2TV）が、最新の第8話で視聴率1.6％（ニールセンコリア）を記録し、自己最低視聴率を更新してしまった。

本作は、夏の間だけ共に暮らす双子の兄弟と、幼いころに共に過ごした女性の初恋と再会を描くラブロマンスだ。双子のドハとドヨンを一人二役でイ・ジェウクが、その2人と夏休みを過ごした女性ソン・ハギョンを女優チェ・ソンウンが演じている。

人気俳優の共演で期待された『ラストサマー 初恋の再生』だが、韓国における視聴率で苦戦を強いられている。

（画像提供＝KBS 2TV）『ラストサマー 初恋の再生』

第1話が2.7％でスタートを切ったが、以降は第2話（2.2％）、第3・4話（1.8％）と右肩下がり。第5話で2.3％と微増したものの、第6・7話2.1％と再び下降した。

ドラマ制作陣は「第8話では、好きな人が他の人と恋愛する姿を見守らなければならないドハと、ハギョンの恋人であるスヒョク、そしてその2人の間で混乱するハギョンの感情が絡み合い、三角ロマンスが頂点へと駆け上がるだろう」と見どころを伝えていたが、その第8話で1.6％という自己最低視聴率を更新してしまった。

この視聴率は、今年8月に編成を開始したKBS 2TV土日ミニシリーズの自己最低視聴率でもある。前作『TWELVE トゥエルブ』『ウンスのいい日』でも記録できなかった1%台の視聴率を再び記録した形だ。

何よりも『ラストサマー 初恋の再生』第8話の視聴率は、続いて放送されたバラエティ番組『ギャグコンサート』の視聴率（1.8%）にも劣った。

全12話で放送中の『ラストサマー 初恋の再生』。残り4話で巻き返しがあるのか、それともさらに低い視聴率を記録してしまうのか、注目される。

（文＝スポーツソウル日本版編集部）

◇イ・ジェウク プロフィール

1998年5月10日生まれ。韓国・ソウル出身。身長187cm。2018年放送のドラマ『アルハンブラ宮殿の思い出』でデビュー。代表作に『偶然見つけたハル』『もうすぐ死にます』『還魂』などがある。2024年2月28日からは、自身がメインキャストを務めるDisney+オリジナルシリーズ『ロイヤルローダー』が配信され、韓国で最も勢いのある若手俳優の一人として注目されている。プライベートでは2024年2月27日にaespa・カリナとの交際を認めるも、わずか5週間後の4月2日に破局した。

