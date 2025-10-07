“K-POPアイドルの運動会”『アユクデ』で日本人ツキが大活躍！相撲対決で圧倒パワー「一番勝負強い」 | RBB TODAY

ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、“K-POPアイドルの運動会”として知られる『2025 秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（以下、『アユクデ』）で大活躍した。

10月6日に放送されたMBC『アユクデ』第1部では、女子シルム（韓国式相撲）の予選が行われた。

この日、団体戦として進行されたシルム競技では、BilllieとtripleS（トリプルエス）が予選で激突。両チームは開始直後から激しい心理戦を繰り広げ、Billlieは“力”、tripleSは“長身”を武器に戦いを展開した。

（画像＝MBC）ツキ

MCのチョン・ヒョンムは「Billlieのツキは本当にエースです。練習をとても頑張っていたのを知っています」と語り、解説のイ・テヒョンも「練習中、笑顔の裏に強い闘志が見えました」と明かした。

さらにチョン・ヒョンムは「ツキはユン・ソンビン選手とスクワット対決をして勝ったことがある」と発言。これを聞いたイ・テヒョンは驚きを隠せない表情を見せた。ユン・ソンビン選手はスケルトン競技で金メダルを獲得した元オリンピック金メダリストだ。

イ・テヒョンは「tripleSは“長身軍団”なので、その高さを上手く生かせれば完璧なチームになれる。今日はどんな試合を見せてくれるか楽しみです」と期待を寄せた。

（画像＝MBC）チョン・ヒョンム（1枚目真ん中）、イ・テヒョン（2枚目）

本格的な試合が始まると、ツキは圧倒的なパワーでtripleSのニエンを押し込み、素早く1点を獲得。チョン・ヒョンムは「ツキは僕が知る限り、ガールズグループの中で一番勝負強い子です」と称賛した。

続いてBilllieのスヒョンとtripleSのリンが対戦し、スヒョンが“外掛け”の技を決めて勝利。Billlieは見事に完全勝利を収めた。

なお、『アユクデ』第2部は本日（7日）17時10分、第3部は8日17時50分より、韓国MBCで放送される。

（記事提供＝OSEN）

◇ツキ プロフィール

2002年9月21日生まれ、大阪府出身。本名は福富つき。中学時代にSMエンターテインメントのオーディションを受け、練習生となる。2020年には日本のファッション誌『Popteen』の第3次カバーガール戦争を勝ち抜き専属モデルに。2021年にBilllieのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインダンサーを務めている。パフォーマンス中に見せる豊かな表情に定評があり、2022年に公開された『GingaMingaYo（the strange world）』では中毒性のある表情演技で爆発的な反響をもたらした。

