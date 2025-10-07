「ありえない…」aespa・カリナ、胸元開いた“ピチッと”タンクトップで際立つグラマラス体型【PHOTO】 | RBB TODAY

aespaのカリナが、抜群のスタイルを披露した。

カリナは最近、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、黒のレースタンクトップにトレーニングパンツを合わせ、カジュアルな服装で公園を散策するカリナの姿が収められている。

ぴったりと体のラインが浮かぶトップスからはグラマラスなスタイルが際立ち、ほとんどメイクをしていないにもかかわらず、透明感のある美貌が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「ありえない美しさ」「もはや人じゃない」「かわいすぎて言葉が出ない」といったコメントが寄せられている。

（写真＝カリナInstagram）

なお、カリナが所属するaespaは、日本アリーナツアー「2025 aespa LIVE TOUR – SYNK : aeXIS LINE – in JAPAN」を開催中で、10月11～12日に東京・有明アリーナ、18～19日に愛知・IGアリーナ、11月8～9日に国立代々木競技場第一体育館、26～27日に大阪・大阪城ホールで公演を行う予定だ。

◇カリナ（KARINA） プロフィール

2000年4月11日生まれ。本名ユ・ジミン。2020年11月にaespaのメンバーとしてデビュー。卓越したダンススキルで、グループの顔的存在。練習生時代には本名名義で、SHINee・テミンのソロ楽曲MV出演している。また、グループ内最高身長の167cmを誇るスタイルの持ち主で、脚も非常に長い。出演したラジオ番組で明らかにした特技は、その長い脚を生かした「足で物を拾うこと」で、服やリモコン、ハンガーなどを拾えるそう。あだ名はサンリオキャラクターのクロミに似ていることから「カロミ」と呼ばれている。

