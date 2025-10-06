SEVENTEEN・エスクプス×ミンギュ、ファンパーティーで“神対応”連発！メンバーのサプライズ登場も | RBB TODAY

SEVENTEENのスペシャルユニット、エスクプス×ミンギュがミニ1stアルバムに込めた“HYPEな瞬間”をステージで再現した。

エスクプスとミンギュは10月5日、ソウル・ソウル女子大学大講堂で1stミニアルバム『HYPE VIBES』のリリースを記念したファンパーティー「VIBE ALIVE：Chill Moments」を開催し、アルバムへの熱気を一層高めた。

今回のイベントは、アルバムに詰め込まれた“熱く自由な雰囲気が現実で生き生きと再現される”というテーマのもと、ライブパフォーマンスとトークコーナーで構成された充実の内容となった。

ファンと一体になった自由奔放なステージ

冒頭からエスクプスとミンギュの自由奔放な魅力が会場を包み込んだ。2人はタイトル曲『5, 4, 3（Pretty Woman）（feat. Lay Bankz）』を披露しながら客席の間を歩き回り、ファンとハイタッチを交わすたびに歓声が響き渡った。

続くトークコーナーでは、スングァンがスペシャルMCとしてサプライズ登場し、固い絆を見せた。スングァンは「『HYPE VIBES』には、2人が懸命に努力した痕跡が感じられました。十数年を共に過ごしてきた僕でさえ驚くほど完成度の高い音楽で、本当に誇らしかった。少しでも力になりたくて、進行役を自ら引き受けました」と語った。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）ミンギュ（左）とエスクプス

アルバム制作全般を主導したエスクプスとミンギュは、この日ここでしか聞けない制作裏話も率直に明かした。「アルバム制作では、どうしても欲を抑えきれなかった。たとえ後悔することがあっても、自分を信じて自分の選択に従いたかった」とし、「アルバムを作るすべての瞬間が本当に多彩で楽しかった」と振り返った。

ファンと楽しむ“CARATコンテンツ”

イベントでは、ファンが選ぶシチュエーション別人気曲を当てる「CARAT POLL」、ファンの本音を探る「CARAT INSIDE」、会場で募集した質問に答える「ASK＆ANSWER」など、“ニュース番組”をコンセプトにした多彩なコーナーが展開され、笑顔と歓声が絶えなかった。

ファンパーティーのクライマックスでは、『HYPE VIBES』収録曲『For you』と『Fiesta』のライブステージが初公開された。2人は客席に降りてファンと近距離で交流し、観客は大合唱とスタンディングで応え、会場の熱気は最高潮に達した。

エスクプスとミンギュは「僕たちの活動はまだ終わりません。これから公開されるさまざまなコンテンツも楽しみにしていてください」と笑顔で伝え、会場を熱狂の渦に包んだ。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）エスクプス（左）とミンギュ

エスクプス×ミンギュは、9月29日にリリースした『HYPE VIBES』で韓国内外のチャートを席巻している。

リリース当日、HANTEOチャートのデイリーアルバムランキングで1位を獲得し、発売4日目にはK-POPユニット史上最多の初動売上（発売初週の販売量）を更新。さらに日本のオリコン「デイリーアルバムランキング」や、中国最大の音楽プラットフォームにおける「デジタルベストセラーアルバム」EP部門のデイリー・ウィークリーチャートでも首位を独占した。

SEVENTEENとしての活動も続く。彼らは10月11日（現地時間）のアメリカ・タコマを皮切りに、ロサンゼルス、オースティン、サンライズ、ワシントンD.C.でアメリカツアー「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN U.S.」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇エスクプス（S.COUPS）プロフィール

1995年8月8日生まれ。韓国・大邱出身。本名チェ・スンチョル。身長178cm。2015年5月にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。芸名「S.COUPS」は、本名であるスンチョルの頭文字「S」と大成功や大当たりを意味する「COUPS」を掛け合わせたもので、「チェ・スンチョル大成功」という意味が込められている。もともと芸能界に興味はなく、中学生時代に友人らによるサッカーの誘いから逃げようと塀を越え、校舎外に出たところでPLEDISエンターテインメントの関係者の目に留まりスカウトされた。グループ最年長メンバーで統括リーダー。

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

