UNISの日本人メンバー・コトコ、可愛すぎる“ロリータ姿”にファンメロメロ「反則です…」【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループUNIS（ユニス）の日本人メンバー・コトコがロリータ姿を公開し、キュートな魅力でファンの心を射止めた。

コトコは最近、UNISの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ピンクとホワイトを基調としたロリータファッションに身を包んだコトコの姿が収められている。フリルたっぷりのドレスとレースやリボンがあしらわれた髪飾りが、キュートなイメージのコトコにマッチし、注目を集めている。

この投稿を見たファンからは「ロリータ似合いすぎ…」「お人形さんみたい！」「反則です…」といったコメントが寄せられている。

（写真＝UNIS公式Instagram）コトコ

なお、コトコが所属するUNISは9月12日に日本1stデジタルシングル『もしもし♡』をリリースした。この楽曲は、「可愛くてごめん」チャレンジを生み出した日本の人気クリエイターユニットHoneyWorks（ハニーワークス）が制作に参加し、大きな反響を呼んでいる。

◇UNIS プロフィール

2024年1月に終映した韓国SBSのオーディション番組『UNIVERSE TICKET』を通じて結成された8人組ガールズグループ。韓国出身4人（パン・ユナ、イム・ソウォン、オ・ユナ、ジン・ヒョンジュ）、日本出身2人（ナナ、コトコ）、フィリピン出身2人（エリシア、ゼリーダンカ）で構成された。グループ名には、ユニバースから始まった自分たちのストーリーを一緒に書いていこうという意味が込められている。2024年3月27日、1stミニアルバム『WE UNIS』でデビューした。

