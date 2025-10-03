生ビール何杯飲んでも1杯100円！6日に白木屋・笑笑・魚民など813店舗でキャンペーン実施 | RBB TODAY

居酒屋チェーンのモンテローザが10月6日（月）と10月27日（月）の2日間、LINE・アプリ会員を対象に白木屋・笑笑・魚民・目利きの銀次・山内農場・千年の宴など全国813店舗で「キリン一番搾り生ビール何杯飲んでも1杯100円セール」を実施する。

対象となるのは、公式アプリ「モンテアプリ」の会員または対象店舗のLINE公式アカウントの友だち登録会員。キリン一番搾り生ビール（中ジョッキ）を何杯注文しても1杯100円（税込）で提供される。会員でない場合も、利用当日に登録すれば同セールを利用できる。実施時間は15時以降の注文に限定される。注文時にはLINE・モンテアプリ内に表示されるクーポンの提示が必要で、グループ1人の提示で全員が利用可能だ。

利用には一定の条件があり、1人につき330円（税込）以上の料理を2品以上注文する必要がある。また、他のキャンペーンやセール、クーポン券、割引券との併用はできない。別途チャージ料（店舗によっては席料、お通し代）がかかる。

モンテアプリは、モンテローザグループの飲食店舗で利用できるクーポンやキャンペーン、最新リリース情報、店舗検索などがチェックできるオールインワンのモバイルアプリ。フリーワード店舗検索、お気に入り店舗登録、新規会員登録特典、ブランド切り替え機能などを搭載している。