「年金廃止」がトレンド入り！「なぜ今更？」と懐疑的な声も | RBB TODAY

3日、Xで「年金廃止」がトレンド入り。真偽をめぐる議論が拡散している。

発端の一つとみられるのは、過去のベーシックインカム論を引き合いに「年金廃止」を語る投稿やまとめが再拡散されたこと。X上では、少なくとも2020年以前とみられるテレビ報道の切り抜き画像とともに、竹中平蔵氏のベーシックインカム論や生活保護・年金廃止を想起させるポストに言及する投稿が相次いだ。

一方、公的な制度面では、2025年の通常国会に厚労省が年金制度改正法案を提出し、6月には改正法が成立・公布済み。主な論点は在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げなどで、「年金の廃止」を定める内容ではない。

この「年金廃止」トレンドに対して、ネット上には「じゃあ今まで納めた掛金ぜんぶ返して」「むちゃくちゃだし、なら払った分一括で返せよってなるよ」「では年金分の天引きを返してもらえますかね？」といった怒りの声が並ぶ一方で、「2020年頃に言ってた竹中平蔵式ベーシックインカム案での生活保護・年金廃止の話がまた今更蒸し返されてるのは何故だろう」「なんで竹中平蔵の年金廃止の画像が総裁選直前にあたかも最近発言したように拡散されてるんだろう」など、議論の再燃自体に疑問を呈する声も上がっている。