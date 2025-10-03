藤井風に3年間密着取材！アルバム制作から海外ツアーまでの軌跡を追う | RBB TODAY

9日の午後10時から、『NHK MUSIC SPECIAL 藤井風 ～いま、世界で～』（NHK総合）が放送される。

同番組は、藤井風が世界へと歩みを進めたこの3年間の軌跡を、俳優・仲野太賀の語りで辿るドキュメンタリーだ。番組では、米・リパブリックレコードから発表された初の全編英語詞アルバムの制作風景や、初のヨーロッパ・北米ツアー、そしてミュージックビデオ撮影の舞台裏など、貴重な記録映像が公開される。

特に注目されるのは、藤井風の誕生日前日の6月13日にタイ・バンコクで行われたサプライズライブだ。街の中心に突如現れたステージに藤井風が姿を現すと、1万人を超える群衆が騒然となった。ニューアルバムからの1stシングル「Hachikō」と共に届けられたサプライズは、国内外に大きな反響を巻き起こした。

昨年放送したNHKの番組内で「27歳のうちに3枚目を作る」と約束した藤井風。その言葉どおり完成したのが、9月5日に全世界同時リリースされた3rdアルバム『Prema』だ。ロサンゼルス、東京、韓国でレコーディングを重ね、国境もジャンルも超えて生まれた楽曲には、彼の並々ならぬ覚悟と情熱が刻まれている。

アルバム完成後にスタートした7月のヨーロッパツアー、シカゴ・ロラパルーザ、8月の北米ツアー、そして10月からのアメリカ再上陸へ。巨大フェスからクラブギグまで、彼の音楽は海外でどう響き、どう受け止められているのか。番組はそのリアルな瞬間を伝える。

さらに、フランスで撮影された『Love Like This』のMV撮影にも密着。音楽だけでなく、映像を通じて楽曲に詰め込んだ世界を描き出す、藤井風のクリエイティブの核心に迫る。