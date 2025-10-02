“過去の恋人”の存在を認めたBTS・JIMIN、初めて複雑な心境明かす「人生をうまく生きることは簡単ではない」 | RBB TODAY

過去の恋人の存在を認めたBTS・JIMINが複雑な心境を語った。

10月2日未明、自身がグローバルアンバサダーを務める高級ブランドのコレクションショーに出席するためパリにいるJIMINは、ファン交流プラットフォーム「Weverse」を通じて現地からライブ配信を行った。

ファンから「（BTSの）公演の準備はうまく進んでいるか」と問われたJIMINは、「まだ公演の準備をすることはなくて。アルバム制作を一生懸命やっている。遅れないように早く仕上げたい。もうすぐBTSとして戻らないと」と語り、来年上半期の復帰計画について話した。

来春リリース予定のBTSの新アルバムについては、「とても楽しみ。今回のアルバムを熱心に作業していて、皆さんがどう感じるのか本当に気になるアルバムになると思う。僕たちにとってもとても大切に思えるアルバムになりそう」と語った。

（写真提供＝OSEN）BTS・JIMIN

ランニングやダイエットをしながらカムバックの準備をしていると近況を伝えたJIMINは、特に「僕はいろいろな出来事が本当に多かった」と述べた。

これは、女優ソン・ダウンとの映像流出騒動について間接的に言及したものとみられる。この騒動でJIMINは、ソン・ダウンと過去に交際し、現在は破局した状態であることを認めた。

JIMINは「良い姿をずっと見せたいけれど、人生をうまく生きることは簡単なことではない」と打ち明け、「良い大人になること、良い人生を生きることは本当に簡単なことではないと感じながら生きている。大人の真似をしているようなもの」と複雑な胸の内を吐露した。

それでも「これからもちゃんと生きていくし、良い姿を見せ続けられるよう、もっと努力する」と強調し、「僕のことは心配しないで、皆さんが健康で幸せならそれでいい。早く準備して皆さんに見せたい。韓国で会おう」と呼びかけた。

先立ってソン・ダウンは8月27日、TikTokに動画を投稿。その動画には、ソン・ダウンが撮影しながらエレベーターの前で待機する様子が映されており、扉が開いて姿を現したのはJIMINだった。

動画での親密な会話や自然な雰囲気から、恋人関係ではないかとの憶測が一気に広まった。JIMINとソン・ダウンの関係は、遅くとも2023年には取り沙汰されていた。

（写真提供＝OSEN）JIMIN（左）とソン・ダウン

これを受けて、2人について長らく沈黙を続けてきた所属事務所BIGHIT MUSICは、「アーティスト（JIMIN）は過去に、相手（ソン・ダウン）に好意を持って関係を続けたことはあるが、それは数年前のことであり、現在は交際関係にない」と発表した。

なお、JIMINが所属するBTSは2026年上半期の完全体カムバックを目指し、アメリカでアルバム制作を進めている。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【写真】JIMINとの恋愛を“匂わせ”た？ソン・ダウン、自ら熱愛説を「再点火」

■【空港写真】BTS・JIMIN、鍛え上げられた肉体チラリ…！

■“過去の交際”を認めたJIMIN、それでも人気に陰りなし ファン投票で圧倒的な1位