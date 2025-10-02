【アジア蹴球リサーチ】ガンバ大阪が警戒すべきラーチャブリーFCの刺客4選＋1 | RBB TODAY

ガンバ大阪は本日（10月2日）、アウェイのラーチャブリー・スタジアムで行われるAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）グループF第2節で、タイのラーチャブリーFCと対戦する。

9月17日のグループ初戦ではホームに香港の東方を迎え、3-1で勝利を収めたG大阪。対するラーチャブリーはベトナムのナムディンFCに1-3で敗れており、ホーム初戦でG大阪相手に大会初白星を目指す。

両チームは今回が初対戦となるが、ラーチャブリーの中核を担う選手は誰なのか。G大阪が警戒すべき“刺客”を紹介する。

ジャッカパン・ケオプロム（37）

タイリーグ通算270試合以上に出場した実績を持つ元タイ代表ボランチ。2022年のラーチャブリー加入以前はブリーラム・ユナイテッドに10年近く在籍しており、2015年のACLグループステージでG大阪と対戦経験もある。そのほか、柏レイソルやセレッソ大阪、サンフレッチェ広島とも戦った経験豊富なベテランだ。

スポーン・ピーナカーターポー（30）

昨季はブリーラム・ユナイテッドからの期限付き移籍でラーチャブリーに所属し、今年7月からフリーで加入した右サイドバック。ブリーラム時代の2023年にはACLグループステージでヴァンフォーレ甲府と対戦しており、自身の出場はなかったものの、甲府ホームの国立競技場にも訪れている。

イクサン・ファンディ（26）

身長183cmのシンガポール代表ストライカーで、今年7月にパトゥム・ユナイテッドからの期限付き移籍でラーチャブリー加入。元シンガポール代表の父を持つ4男1女の次男で、兄イルファンと弟イルハンもサッカー選手というスポーツ一家で育った。レンタル元のパトゥムではACLで浦和レッズや川崎フロンターレと対戦しており、昨年6月に広島から加入した野津田岳人ともチームメイトだった。

タナ（35）

フルネームを「ペドロ・タナウス・ドミンゲス・プラセレス」とするスペイン人アタッカー。スペイン下部を経てラス・パルマスで長年プレーし、ラ・リーガでは当時エイバル所属の乾貴士（現・清水）とも対戦。その後はモルドバやインド、スペイン4～5部を渡り歩き、昨年8月よりラーチャブリーに所属している。

ネゲバ（33）

今夏新加入のブラジル人ウィンガー。母国で長年プレーした後、慶南（キョンナム）FCや仁川（インチョン）ユナイテッドなど韓国Kリーグを経験。2022年よりタイリーグに参戦し、ポートFC、ランプーン・ウォリアーを経て今年7月にラーチャブリーの一員となった。ACLは慶南時代の2019年に経験しており、グループステージでは鹿島アントラーズと対戦も。U-20ブラジル代表のメンバーとして、2011年U-20W杯で優勝した経歴も持つ。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）仁川時代のネゲバ

ガンバ大阪は公式戦6連勝の勢いそのままに、ラーチャブリーとのアウェイゲームでも勝利を積み重ねることはできるか。ラーチャブリーに関するより多くの情報は、スポーツ動画配信サービス『DAZN』で確認できる。

