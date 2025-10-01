劇場版『鬼滅の刃』、2025年韓国興行収入1位を記録！ブラピ、トム・クルーズ主演映画超え | RBB TODAY

映画『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃』）が累積観客動員数500万突破とともに、2025年の韓国の興行収入1位を記録した。

映画振興委員会の映画館入場券統合電算網によると、去る9月30日基準で『鬼滅の刃』は累積売上額545億3986万3020ウォン（約57億円）を記録した。

これは『F1／エフワン』『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』など、ハリウッドのブロックバスターの記録を超えただけでなく、IMAX、4D、ドルビーシネマなど、特別な上映方法の人気が顕著に現れ、今年最高のヒット作であることを証明した。

（画像＝Animax Broadcasting Korea）『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』韓国版ポスター

続けて、グローバル興行収入もやはり6億ドル（約880億円）を突破し、『ミッション：インポッシブル／ファイナル・レコニング』『ファンタスティック4：ファースト・ステップ』を越え、2025年のグローバル興行収入8位を記録し、世界的なヒットを続けている。

特に、『鬼滅の刃』は現在、累積観客動員数500万を突破し、2025年の韓国全体の興行収入トップ3に上がった。続けて、韓国の声優の舞台挨拶の全席完売と2025年の韓国の興行収入最高記録まで達成し、今まで見られなかったような反応が続いている。

なお、『鬼滅の刃』の人気は秋夕（チュソク、韓国の祭日）連休まで続く見通しだ。

