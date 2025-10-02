俳優イ・ジョンソク、日本ファンミーティングを成功裏に終了！愛が詰まった特別な時間に【PHOTOレポート】 | RBB TODAY

俳優イ・ジョンソクが、日本のファンと特別な時間を過ごした。

主演ドラマ『瑞草洞（ソチョドン）』でのクールな弁護士役が話題となった俳優イ・ジョンソクは、9月28日に東京、9月30日に大阪でファンミーティング「2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR[With:Just Like This] in JAPAN」を開催し、東京・大阪をあわせ約6000人のファンと再会した。

ジョンソクは、自身の誕生日当日に開催されたソウル公演を皮切りに、アジア7都市でファンミーティングを開催し、グローバルファンと交流を深めた。日本公演のチケットは全席完売を記録し、韓国が誇るスター、イ・ジョンソクの人気を改めて証明した。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

彼のファンミーティングは、毎回ファンのために入念に準備する多彩な企画が見どころで、今回も定番のトーク&ゲームコーナーはもちろん、ここだけのスペシャルファン参加企画、そして練習に邁進して準備したステージパフォーマンスまで披露され、会場を盛り上げた。

ドレスコードに指定されたブルーの衣装をまとったジョンソクが登場すると、オープニングステージが華々しくスタートした。彼は、2か月間練習したというTWS『plot twist』のダンスパフォーマンスを元気よく披露したかと思えば、公演中はチョ・ジョンソク『Aloha』、米津玄師『Lemon』、菅田将暉『虹』などのバラードや、J-POPの楽曲も爽やかに歌い上げ、aespa『Whiplash』のダンスにも挑戦するなど、ジャンルを超えるパフォーマンス力を発揮し、ファンを魅了した。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

トークタイムでは、ドラマ『瑞草洞（ソチョドン）』に関する話や、次回作『再婚承認を要求します』にも言及した。次回作については、自身が演じる王子ハインリの台詞を少しだけ実演。「一歳でも若い時に皆さんに王子の役をお見せできてよかったと思いながら撮影に臨んでいます」と笑って話し、ドラマへの期待感を一層高めた。

そのほかにもプライベート写真やファンミーティング練習風景、最近の趣味など貴重な写真が多数公開された。また、来日時の食事に関してMCが質問すると、お気に入りの食事ルーティンがあると前置きし、10年間ほぼ必ずしゃぶしゃぶ、牛丼、焼肉、鰻を食べに行くと明かした。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

ファンクラブで事前に受け付けた、”ジョンソク沼”にハマったきっかけのエピソードを紹介するコーナーでは、ドラマのキャラクターをはじめ、ビジュアルや性格などファンならではのリアルで細やかな“推しポイント”がうかがえ、会場を笑いと共感で包み込んだ。

同じく事前に募集された、ファン自作の「イ・ジョンソク ファンアート」を紹介するコーナーでは、可愛らしいイラストから精巧な似顔絵まで情熱たっぷりの力作が勢揃いした。ジョンソクは「皆さん絵がとても上手で、精魂込めて僕のことを考えながら描いてくれたことが伝わってきます。公演後にデータをもらって一枚一枚じっくり拝見します」と話し、また一つファンミーティングの大切な思い出を作った。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

サプライズ企画も多数用意された。東京公演では会場ロビーに設置された質問ボードの質問にジョンソクがステージで直接答えるQ&Aコーナーが設けられた。また、大阪公演には『瑞草洞（ソチョドン）』でチョ・チャンウォンを演じた俳優カン・ユソクがスペシャルゲストとして登場し、ファンミーティングに花を添えた。特にジョンソクがカン・ユソクの手を照れくさそうに取りながら「僕の可愛い後輩を僕のファンに紹介したかった。はるばる大阪まで来てくれてありがとう」と感謝を示すと、会場からあたたかい拍手が巻き起こった。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

続くゲームコーナーでは、会場を3チームに分けてのチーム対抗リレーゲームが行われ、熱い戦いが繰り広げられた。特に大阪ではジョンソクの発案で突如カン・ユソクと事務所の社長が飛び込み参加。カン・ユソクのターンでジョンソクが時間を稼ごうといたずらをするなど可愛らしい場面も見られた。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

ジョンソクは、「皆さんの近くに行きたい」と全フロアを何度もゆっくり歩いて回りながら直接目を合わせファンサービスを行った。特に東京では『瑞草洞（ソチョドン）』のアン・ジュヒョンに扮した衣装を着ていたことも、会場を一層沸かせたようだった。

また、ジョンソクが今回のファンミーティング企画の中で一番気に入っているというドレスコードのコーナーも欠かせない。望遠カメラでベストドレッサーを探しながら、目を引いたファン一人一人と和やかに会話を楽しむ様子は、会場を和気あいあいとした空気で包み込んだ。

（写真＝©︎FRAU INTERNATIONAL）

東京公演の最後には、自分を見つめるファンたちの表情にジョンソクが感極まって思わず涙する場面もあった。大阪公演ではアンコールを行い、しばしの別れを互いに惜しみ合った。

こうして今年のイ・ジョンソク日本ファンミーティングは、感動とともに大盛況で幕を閉じた。

◇イ・ジョンソク プロフィール

1989年9月14日生まれ。2010年に『検事プリンセス』でデビュー。以降、『君の声が聞こえる』『ピノキオ』『W君と僕の世界』『あなたが眠っている間に』『死の賛美』（SBS）、『ロマンスは別冊付録』（tvN）などに主演。特に『ロマンスは別冊付録』では甘い魅力の編集長役で世界のファンを魅了した。2022年のドラマ『ビッグマウス』で演技大賞を受賞。

