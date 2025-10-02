TWICE・ジョンヨン、健康上の理由でワールドツアー・フィリピン公演不参加を発表「回復を最優先」【全文】 | RBB TODAY

TWICEのジョンヨンが、10月4日のワールドツアー「THIS IS FOR」フィリピン・ブラカン公演への不参加を発表した。

所属事務所JYPエンターテインメントは10月2日、「ジョンヨンは健康上の理由により、やむを得ずTWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN BULACAN公演に不参加となった」と明らかにした。

続けて「長い間公演を待ってくださったファンの皆さまに残念なお知らせをお伝えすることになり、心からお詫び申し上げます」とし、「アーティストの健康と回復を最優先に考慮したやむを得ない決定であることをご理解いただきたい」と伝えた。

さらに「いつも大きな愛と応援を送ってくださるファンの皆さまに深く感謝するとともに、改めてこのようなお知らせをお伝えすることになり心より申し訳なく思っております」と付け加えた。

（写真提供＝OSEN）ジョンヨン

なお、TWICEは現在、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

JYPエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

こんにちは。JYPエンターテインメントです。

TWICEメンバーのジョンヨンは健康上の理由により、やむを得ず「TWICE＜THIS IS FOR＞WORLD TOUR IN BULACAN」公演に不参加となったことをご案内いたします。

長い間公演を待ってくださったファンの皆さまに残念なお知らせをお伝えすることになり、心からお詫び申し上げます。アーティストの健康と回復を最優先に考慮したやむを得ない決定であることをご理解いただけますと幸いです。

いつも大きな愛と応援を送ってくださるファンの皆さまに深く感謝するとともに、改めてこのようなお知らせをお伝えすることになり、心より申し訳なく思っております。

◇ジョンヨン プロフィール

1996年11月1日生まれ。本名ユ・ジョンヨン。2015年10月にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループではリードボーカルを務める。実姉は女優のコン・スンヨン。2020年10月に健康上の理由で活動を休止し、翌2021年1月の「第30回ソウル歌謡大賞」で復帰。同年8月、パニック障害及び不安障害の症状で再び活動休止したが、2022年2月のワールドツアーより活動を再開した。

