俳優パク・ボゴムの映像を新宿で！端正で凛とした韓服姿を世界各地の電光掲示板で上映決定 | RBB TODAY

俳優パク・ボゴムが、韓服（ハンボク）を着た動画が秋夕（チュソク、韓国の祭日）当日、アメリカのニューヨークタイムズスクエアの電光掲示板で上映される。

韓国の文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院は、韓服広報事業の韓服ウェーブを通じて製作したパク・ボゴムの映像が各地で上映されると明らかにした。

来る10月6日、アメリカ・マンハッタンのニューヨークタイムズスクエアをはじめ、韓国・ソウルの新世界スクエア、イタリア・ミラノの大聖堂広場、日本・東京の新宿、フランス・パリのシタディウム・コーマルタンの電光掲示板で順次上映する。

パク・ボゴムは韓服ウェーブ初の男性モデルだ。

今年の公募で選ばれた4つの韓国の韓服ブランドとコラボし、伝統的な線と現代的なシルエットを結合したルックを完成した。

韓服ウェーブは韓流アーティストとのコラボで韓服の魅力を世界に知らせるプロジェクトで、以前はフィギュアスケーターのキム・ヨナ、女優スジ、キム・テリが参加した。

（写真＝韓服ウェーブ）パク・ボゴム

オンラインコンテンツも並行して公開される。

文化体育観光部と韓国工芸・デザイン文化振興院の公式SNSでパク・ボゴムのイメージとインタビュー動画が公開される予定であり、オフラインでは10月15日～2026年2月11日に文化駅ソウル284の展示「魅惑の線、威厳の線」で実物の韓服を披露する。

写真集は10月10日、『Harper’s BAZAAR Koreaスペシャルエディション』として出版される。

また、パク・ボゴムは韓国観光の海外キャンペーンモデルにも就任する。

これに先立って公開されたティザーとともに、彼がSNSに韓服姿の近況を投稿し、関心を集めた。端正なスタイルと淡泊なムードの自撮りが、伝統的な美しさと彼のイメージが交差する地点を鮮明に見せたという反応だ。

秋夕のスクリーンから始まり、ソウル都心の展示や雑誌につながるさまざまなコンテンツ。韓服とパク・ボゴムのコラボが、世界各地の電光掲示板で同時に点灯する。

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ～応答せよ1988～』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。

