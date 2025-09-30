元でんぱ組.inc・鹿目凛、卒業後初グラビアに挑戦！幻想的な水着ショットを公開 | RBB TODAY

30日に発売された『週刊FLASH』最新号（光文社）に、元でんぱ組.incの鹿目凛が登場した。

鹿目は埼玉県出身の29歳で、“ぺろりん先生”の愛称で親しまれるイラストレーター。でんぱ組.inc卒業後は、怪談イベントの主催やYouTubeチャンネル「ぺろりんチューブ」への動画投稿など、活動の幅を広げている。

鹿目 凛(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐藤佑一

同誌では、グループ卒業後初となるグラビアを披露。窓から差し込む柔らかな光に包まれた一枚では、白のチューブトップ型水着に身を包み、レースのカーテンを手に優しいまなざしを向ける姿が印象的だ。透き通るような肌とアンニュイな表情が、透明感をいっそう引き立てている。

また、柔らかな緑を背景にしたバストアップショットも公開。こちらも白の水着姿で、まっすぐに見つめる穏やかな微笑みが目を引く。本人も「柔らかい表情作りを意識しました」と語る通り、親しみのある笑顔や、透明感のある美肌、スレンダーなスタイルが堪能できる内容に。全7ページにわたって掲載されている。