35歳女優・入来茉里、大人の色気漂う純白ビキニ姿を披露！ | RBB TODAY

現在放送中のドラマ『蜜と毒』（BSテレ東 ほか）で初主演を飾る女優・入来茉里。作中で不倫妻を演じている彼女が、16日発売の『FLASH』（光文社）でセクシーなランジェリー姿を披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/16/216033.html?from=image-page-title
27日発売の『週刊FLASH』（光文社）で、誌面を飾った女優・入来茉里。今年34歳となり、ますます輝きを増したオトナの魅力を漂わせ、魔性のランジェリー姿をお披露目している。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/02/27/217422.html
30日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に、女優の入来茉里が1年半ぶりに登場。水着グラビアを披露した。
入来は鹿児島県出身の35歳。映画やドラマに多数出演し、『NHK高校講座 地学基礎』ではMCを務めている。35歳という節目を迎え、大人の色香を感じさせる撮り下ろしグラビアを7ページにわたり披露した。公開カットでは、夏の日差しが降り注ぐプールサイドで純白のビキニに麦わら帽子を合わせた爽やかな姿を見せる。濡れた髪の艶やかさと、カメラに向けた飾らない笑顔がリラックスした雰囲気を醸し出している。インタビューでは、20代を経て30代で訪れた心境の変化についても語っている。