 東京・冬の風物詩『けやき坂イルミネーション』が今年も開催！11月4日から約93万灯のLEDが夜を彩る | RBB TODAY
東京・冬の風物詩『けやき坂イルミネーション』が今年も開催！11月4日から約93万灯のLEDが夜を彩る

　六本木ヒルズでは、11月4日から12月25日まで『Roppongi Hills Christmas 2025』を開催する。

けやき坂イルミネーション『SNOW＆BLUE』

　今年も東京の冬の風物詩である、けやき坂イルミネーションが点灯。約400m続くけやき坂の並木道を、幻想的な“SNOW&BLUE”のLED約93万灯が彩る。また66プラザでは、煌めく花束をイメージした色とりどりのイルミネーション『Luminous Bouquet』を今年も開催される。

クリスマスマーケット2025
ルミナスブーケ

　また大屋根プラザでは、本場ドイツのクリスマスを再現した毎年恒例のクリスマスマーケットを開催するほか、ウェストウォークにはクリスマスツリーも登場し、街がクリスマスムード一色になる。


《アルファ村上》

