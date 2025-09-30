東京・冬の風物詩『けやき坂イルミネーション』が今年も開催！11月4日から約93万灯のLEDが夜を彩る | RBB TODAY

六本木ヒルズでは、11月4日から12月25日まで『Roppongi Hills Christmas 2025』を開催する。

けやき坂イルミネーション『SNOW＆BLUE』

今年も東京の冬の風物詩である、けやき坂イルミネーションが点灯。約400m続くけやき坂の並木道を、幻想的な“SNOW&BLUE”のLED約93万灯が彩る。また66プラザでは、煌めく花束をイメージした色とりどりのイルミネーション『Luminous Bouquet』を今年も開催される。

クリスマスマーケット2025

ルミナスブーケ

また大屋根プラザでは、本場ドイツのクリスマスを再現した毎年恒例のクリスマスマーケットを開催するほか、ウェストウォークにはクリスマスツリーも登場し、街がクリスマスムード一色になる。