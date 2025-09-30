 宇野昌磨の“氷上の勇姿”を大特集！五輪に挑むチームJAPANの独占インタビューも | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

宇野昌磨の“氷上の勇姿”を大特集！五輪に挑むチームJAPANの独占インタビューも

エンタメ その他
注目記事
『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
  • 『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社

宇野昌磨を一冊丸ごと大特集！ 10年間の軌跡を収めた“完全保存版”ムック発売へ | RBB TODAY
画像
今年5月に現役引退を発表したフィギュアスケーターの宇野昌磨。そんな彼を一冊丸ごと大特集した完全保存版のムック『フィギュアスケートLife Extra「Life on Ice 宇野昌磨」』（扶桑社）が、12月17日に発売されることが決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/11/13/224453.html続きを読む »

宇野昌磨の競技人生をひも解く！ アイスショーリポートや2014-2024シーズンのプレーバックも | RBB TODAY
画像
宇野昌磨のスケートヒストリー＆アイスショーリポートを特集した『KISS & CRY特別編集 宇野昌磨 UNO－新たな地平へ－』（東京ニュース通信社）が、12月17日に発売された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/18/225316.html続きを読む »

　29日、フィギュアスケート専門誌『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（山と溪谷社）が発売された。

『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社
『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社

　同誌では、初プロデュースしたアイスショー『アイスブレイブ』でプロフィギュアスケーターとして大きな進化を遂げた宇野昌磨を大特集。独占インタビュー、撮り下ろしグラビア、綴じ込みポスターなど、貴重な情報を満載している。

　五輪シーズンに挑むチームJAPANの選手たちの独占インタビューも掲載。鍵山優真「ミラノで目指す、ふたつの頂」、壺井達也「夢の舞台へ導くプログラム」、友野一希「限界を超えるシーズンに」、三浦佳生「追い込めば後悔はない」、山本草太「夢へのラストピース」、坂本花織「初心を忘れず、ラストシーズンへ」、樋口新葉「最後まで自分らしく」、島田高志郎「果てしない挑戦の始まり」など見どころ満載の内容となっている。

『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社

　また同誌のために撮り下ろした美しいポートレートと、アイスショーで魅せる氷上の勇姿を、綴じ込み両面ポスターに収録。オフアイスとオンアイス、それぞれの魅力を楽しめる。購入者特典として、宇野昌磨ポートレート撮影のメイキングムービーをQRコード特典で提供。貴重な撮影風景を観ることができる。

『Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち』（C）山と溪谷社

　さらに2025/2026シーズンの主要大会スケジュールや、チームJAPANの選手たちの誕生日が一目でわかる「観戦カレンダー」が別冊付録として付属される。


宇野昌磨Blu-ray『未完~Believe』 (特典なし)
￥1,255
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

Quadruple Axel 2025 氷上の勇者たち
￥2,530
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top