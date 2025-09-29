ASTRO・MJ＆ジンジンのユニット「ZOONIZINI」、初ファンパーティー大成功！豪華プログラムでAROHAと交流 | RBB TODAY

ASTROのユニット「ZOONIZINI」 が、初のファンパーティーを成功させた。

9月27日、ASTROのメンバー、MJとジンジンのユニットZOONIZINIは、ソウルの梨花女子大学・ECCサムソンホールでファンパーティー『Roll The Dice』を開催した。

今年8月に1stミニアルバム『DICE』をリリースし、ユニットとして正式デビューした彼らは、新曲を含む多彩なステージとファンとの交流で会場を熱く盛り上げた。さらに本公演はオンラインで生中継され、世界中のファンと繋がった。

（画像＝Fantagio）左からMJ、ジンジン

感情を揺さぶる『New world』で公演の幕を開けたZOONIZINIは、デビューアルバム『DICE』に収録された全曲をライブパフォーマンスで披露した。タイトル曲『Some Things Never Change』や新たに振り付けを加えた『Utopia』、軽快な『Starlight Voyage』などを次々と披露し、爽やかなエネルギーを届けた。ファンは合唱や掛け声で応え、会場の熱気はさらに高まっていった。

「CRAZY DICE」コーナーでは、サイコロを転がして出たミッションに挑戦し、卓越したセンスを発揮しながら「AROHA」（ASTROファンダム名）との楽しい交流を繰り広げた。ZOONIZINIやASTROの代表曲はもちろん、それぞれのソロ曲『You』や『Get Set Yo』も披露し、ゲーム要素を交えながら特別な思い出をファンにプレゼントした。さらに観客席から100秒以内に特定の物を集めるミッションも行われ、笑顔の絶えないひとときとなった。また、公演前に公開されたオリジナルコンテンツのゲームに負けた罰ゲームとしてジンジンはファンから要望のあったTikTokチャレンジに挑戦し、会場をさらに盛り上げた。

（画像＝Fantagio）

公演の最後にZOONIZINIは「ユニット活動を準備する中で、AROHAのみなさんが喜んでくれるかが1番心配でしたが、たくさん応援してくださり、そして好きになっていただけて本当に誇らしい気持ちです」と感想を伝えた。

さらに、「アルバムから公演まで、この成果はすべてAROHAの皆さんのおかげだと思います。心から感謝していますし、もっと多くの国のAROHAに会えるよう努力します。もっと頻繁に会えたら嬉しいです」と語り、『Roll The Dice』ツアーを自ら予告してグローバルファンの期待を高めた。

なお、ZOONIZINIの2025年ファンパーティー『Roll The Dice』は、10月5日に香港、11日にフィリピン・マニラ、11月4日・5日にメキシコ・メキシコシティでの開催を予定している。

また、MJとジンジンはユニット活動だけでなく個人活動も積極的に展開している。MJは、バラエティ番組『シュート！～レジェンドたちの挑戦』（JTBC）やウェブバラエティ『ゴッドソンビ』に出演中だ。ジンジンは、韓国と日本でソロ公演「JIN LAB Vol1. Find Your Groove」の開催や、ショーミュージカル「ドリームハイ」に出演した。

（記事提供＝OSEN）

