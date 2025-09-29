ENHYPEN、止まらぬ人気！『Moonstruck』で通算15曲目の“1億ストリーミング”達成 | RBB TODAY

ENHYPENが、世界最大の音楽ストリーミングプラットフォーム「Spotify」で、1億回以上再生された楽曲を新たに加えた。

9月29日、Spotifyによると、ENHYPENの2ndフルアルバム『ROMANCE：UNTOLD』に収録された『Moonstruck』が、27日時点で1億1万7010回再生を突破した。これにより『Moonstruck』はENHYPEN通算15曲目の“1億ストリーミング曲”となった。

昨年7月に発表された『Moonstruck』は、“どんな障害も乗り越える僕たちだけの眩しい月明かりデート”をテーマにしたオルタナティブR&B曲だ。中毒性のある流麗なメロディーと幻想的な雰囲気、そしてENHYPENの成熟したボーカルが調和し、楽曲の没入感をさらに高めている。

この曲のパフォーマンスは、芸術性を加えたダンスフォーメーションや、「輝く星の間をFly」という歌詞に合わせて舞い上がる高難度の振付など、ENHYPEN特有の緻密な緩急のある表現が際立ち、ステージごとに熱い反応を呼んできた。

最近、ENHYPENの音源パワーはさらに加速している。今月だけで『No Doubt』『Brought The Heat Back』『Moonstruck』の3曲が相次いでSpotifyで1億回再生を突破した。これまでに発表したすべての楽曲のSpotify累計再生数は58億回を超える。

『FEVER』と『Bite Me』が4億回以上、『Drunk-Dazed』と『Polaroid Love』が3億回以上、『Given-Taken』が2億回以上を記録。さらに『Sweet Venom』『XO (Only If You Say Yes)』『Tamed-Dashed』『Future Perfect (Pass the MIC)』『SHOUT OUT』『Blessed-Cursed』『Go Big or Go Home』『No Doubt』『Brought The Heat Back』『Moonstruck』がそれぞれ1億回以上再生されている。

ENHYPENは日本でも大きな成果を挙げた。日本レコード協会によると、2022年に発売された1stフルアルバムのリパッケージ『DIMENSION：ANSWER』に収録された『Polaroid Love』が、今年8月時点で累計再生数5000万回を超え、「ゴールド」認証を獲得した。これは『Drunk-Dazed』『Bite Me』に続き、ENHYPEN通算3度目のストリーミング部門「ゴールド」認証となる。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

