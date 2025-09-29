個室でイチャイチャする防犯カメラ映像が流出し、熱愛説が浮上　ジュリー側「私生活なので…」とにごす | RBB TODAY

熱愛説が浮上したガールズグループKISS OF LIFEのジュリーと関連し、所属事務所が立場を明らかにした。

9月29日、所属事務所S2エンターテインメントは「アーティストの私生活なので確認できる部分がない」と伝え、熱愛説について否定も肯定もしなかった。

先立って前日、中国のSNS「Weibo（ウェイボー）」に、カップルとみられる男女がバーの個室でスキンシップを交わす映像が公開された。

映像には、男性がソファに横たわった女性の髪を撫でたり、女性が席を立とうとすると後ろから抱きしめたりする親しげな様子が映っていた。

（写真提供＝OSEN）ジュリー（左）とカンミン

この映像はバー店内のCCTV（防犯カメラ）で撮影されたものと推定され、撮影日は今年5月7日と記録されている。

それを見たネットユーザーたちは、この男女がVERIVERYのカンミンとKISS OF LIFEのジュリーだと主張。映像にぼんやり映る外見が、2人に似ているというのだ。カンミンは、オーディション番組『BOYS II PLANET』に出演したことでも知られる。

ただし、この映像の男性の別の写真が公開され、カンミンではないという見方が有力となっていた。

そんななかでジュリー側が「私生活なので確認不可」と立場を明かし、今後の展開に注目が集まっている。

