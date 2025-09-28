BTS・V、“彼氏感”溢れる写真を大量公開！新AL制作に励むアメリカの豪華宿泊先も？【PHOTO】 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSのメンバー、Vが除隊後3カ月間の日常の写真を大量に公開した。

去る9月27日、Vは「3カ月分持ってきた」という文章とともに複数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、海辺で余裕を楽しむ姿からアメリカでの制作の様子まで、Vの多様な日常が盛り込まれ、目を引いた。

Vは気楽な服装で鏡の前で自撮りをしたり、レストランで食事をしたりして、気さくな魅力を披露した。

また、海辺では黒いタンクトップ姿でピースサインを取り、恋人のような姿でファンを虜にした。

（写真＝V Instagram）

特に、BTSのアメリカの宿とスタジオの写真もともに公開され、ファンの関心を集めた。宿の屋外プールで1人ゆったりと自然に日焼けをしたり、レコーディングスタジオでアーティストたちと交流したりする姿は、世界的スターらしい余裕が溢れている。

Vは、アメリカのラッパーであり作曲家の070シェイク、ビヨンセやリアーナのヒット曲を手掛けたプリンス・チャールズ、プロデューサーのティーゾ・タッチダウンらとともにレコーディングを行う場面を公開し、ファンの期待感を高めた。

実際、スタジオでは音楽に合わせて踊りながら、すぐに場に溶け込むVの親しみやすさが際立ったそうだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

