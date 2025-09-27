最終回目前『暴君のシェフ』主演俳優たち、私服姿で感謝のメッセージ | RBB TODAY

人気ドラマ『暴君のシェフ』の主演俳優たちが、最終回を前に特別な感謝のメッセージを伝えた。

9月26日、tvNドラマの公式SNSアカウントには「『暴君のシェフ』俳優たちの感謝の挨拶が届きました！」というコメントとともに、主演俳優たちがファンのために制作した特別映像が公開された。

映像には、イム・ユナを皮切りに、カン・ハンナ、オ・ウィシク、イ・チェミン、イ・ジュアンが順番に登場。音楽に合わせて場所を入れ替えながら、大きな赤いハートやtvNのロゴを手に明るく笑顔を見せ、ファンに挨拶を送った。

(写真=tvNドラマ公式SNSアカウント)

特に、劇中の華やかな宮廷衣装とは異なり、普段着ながらスタイリッシュな私服ファッションで登場し、注目を集めた。俳優たちはそれぞれの個性が際立つカジュアルな装いで、ドラマとは違う親しみやすい魅力を放ち、現実の場でも愛らしいケミストリーを見せて視聴者を温かい気持ちにさせた。映像全体は和気あいあいとした雰囲気で満ちており、最終回を迎える寂しさを和らげている。

『暴君のシェフ』は韓国での初回放送で4.9％の視聴率を記録した後、着実に上昇を続け、わずか4話で二桁台を突破。先週の放送では最高視聴率15.8％を記録した。また、Netflixグローバル非英語TV部門でも2週連続1位を獲得するなど、国内外で大きな話題を集めている。『暴君のシェフ』は残すところあと2話で幕を閉じる。

