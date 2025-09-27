『ボイプラ2』12位脱落のイジョン、直筆の手紙を公開。ファンに感謝 | RBB TODAY

Mnetのボーイズグループサバイバル番組『BOYS II PLANET』で最終12位となり脱落したHUIBEのチョン・イジョンが、自筆の手紙を通じて感謝の気持ちを伝えた。

チョン・イジョンは9月26日、HUIBEのSNSに自筆の手紙を公開した。「終わったというのがまだ実感できない。放送の撮影中は知らない道を歩いているような気分で、怖くて孤独なときもあった。チョンペンの皆さんが力強く応援してくださったおかげでここまで来ることができた」と綴った。

(写真=チョン・イジョンSNS)

続けて「悔しい気持ちに、もっと順位が高ければ、ステージでもっとよくできればという後悔も残るが、笑って受け流そうと思う。その間、本当に最善を尽くしてきたから」とし、「脱落が確定した瞬間にも、私の名前が書かれたプラカードを掲げて呼んでくださったスタークリエイターの皆さんを見て、多くのことを考えた」と付け加えた。

また、ファンへの特別な想いも伝えた。「たとえデビューする姿をお見せすることはできなかったが、私を応援してくれた時間が温かい思い出として残ることを願っている。ファンの皆さんがそばにいてくださるなら、いつどこであってもステージで輝けるよう努力する」と約束した。

(写真=チョン・イジョンSNS)

共に舞台を作り上げた出演者や制作陣への感謝も忘れなかった。チョン・イジョンは「『BOYS II PLANET』のPDさん、作家さんたちのおかげで大きな愛をいただけた」とし、「ファーストミーティングチーム、ホットチョガチーム、チェインズチーム、ヘブンチームまで、一緒にしてくれたすべての参加者に感謝する。いつも輝いていた星たちを人々がきっと認めてくれると信じている」と伝えた。

一方、9月25日に放送が終了した『BOYS II PLANET』では、最終デビュー組8人が発表され、「ALPHA DRIVE ONE」として活動する予定だ。チョン・イジョンはデビュー組には選ばれなかったが、ファンに真心のこもった手紙を残し、新たなスタートを予告した。

