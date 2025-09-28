「10代とは思えない色気…」ENHYPEN・ニキ、大人びた眼差しにファン悶絶【PHOTO】 | RBB TODAY

ENHYPENのニキが、唯一無二のオーラでファンを魅了した。

ニキは最近、ENHYPENの公式インスタグラムを更新し、数枚の写真を公開した。

公開された写真には、ENHYPENがアンバサダーを務める「PRADA」の衣装を着用したニキの姿が収められている。襟元にファーをあしらったブラウンのジャケットにチェックシャツを合わせたスタイリングに金髪のヘアスタイルが映え、高級感あふれる雰囲気を完成させた。

鋭い眼差しでカメラを見つめる彼の表情からは大人の魅力がにじみ出ており、圧倒的なオーラでファンを魅了した。

（写真＝ENHYPEN公式Instagram）ニキ

この投稿を見たファンからは「10代とは思えない色気…」「どこまでカッコよくなるの！」「カリスマだ」といったコメントが寄せられている。

なお、ニキが所属するENHYPENは現在、ワールドツアー「ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’」を開催中で、10月24日～26日のソウル公演でフィナーレを迎える予定だ。

◇NI-KI（ニキ） プロフィール

2005年12月9日生まれ。本名は西村力（にしむらりき）。ENHYPEN唯一の日本人メンバーで、岡山県出身。実家がダンススタジオを経営しているという背景から幼少期よりダンサーとして活動しており、SHINeeのキッズダンサーとして京セラドームのステージに立ったこともある。グループ内では最年少で可愛らしい印象が先立つが、パフォーマンス中に見せるパワフルなダンスと卓越した表情管理は圧巻。

■【写真】「爆イケな10代」ニキ、“色気ダダ漏れ”な横顔

■【写真】ニキ×SHINee・テミン、7年越しのコラボステージ

■【写真】ニキの素肌ジャケット姿