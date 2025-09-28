SUSURUやStray Kidsとコラボも…車から少女の遺体が発見された米歌手、事件と重なる歌詞が波紋 | RBB TODAY

アメリカの芸能界に衝撃的な事件が発生し、波紋が連日広がっている。

9月27日（現地時間）、イギリスのタブロイド紙『デイリー・メール』の報道によると、TikTokスター出身の歌手d4vd（本名ディヴィッド・アンソニー・バーク、20）の車から行方不明になった10代の少女の残酷な遺体が発見された事件が、アメリカの音楽界を揺さぶっている。

被害者は2024年5月、13歳で行方不明になったセレスト・リバス・エルナンデスさん。アメリカの警察によると、9月初め、セレストさんは誕生日を1日過ぎた時期、すでに損傷が激しく、腐敗した状態で、d4vdのテスラ車で発見された。遺体はビニールに包まれており、車はハリウッドヒルズの高級住宅街付近に遺棄された状態だった。

家族・近隣住民「2人は恋人関係だった」

セレストさんの兄は、「妹はd4vdと映画を見に行くと言って出て行き、その後帰ってこなかった」と主張した。母親もやはり「娘は『デイヴィッド』という人物と交際した」と明らかにした。

隣人たちも2人がよく一緒にいる姿を目撃したと証言した。一部の人々からは2人が同じ「Shhh…」のタトゥーを入れたという疑惑も提起された。

ツアー中の悲劇

d4vdは当時、ワールドツアーでアメリカを回っていた。しかし、事件直後、ヨーロッパやオーストラリアなど、残りのツアー日程はすべて中止となった。また、「Crocs（クロックス）」「Hollister（ホリスター）」など、グローバルブランドのキャンペーンからも除外され、イメージも打撃を受けている。

警察「真実は不明」

警察はd4vdが借りた400万ドル（約6億円）相当の自宅を捜索し、電子機器と物品を確保したが、まだ具体的な容疑者や被疑者の身元は明らかにしていない。

元法務部検事のネマ・ラフマニは、「車から遺体が発見されたという事実だけでも重大だ。そのうえ、損傷がある状態ならば、状況はより一層深刻だ」として、「逮捕は時間の問題だろう」と見通した。

ネットはすでに“裁判中”

d4vdの代表曲『Romantic Homicide（ロマンティックな殺人）』の歌詞が再び注目されており、SNSでは、彼の舞台演出と未公開音源『Celeste Demo unfin』まで物議を醸している。

一部のネットユーザーは、「歌詞と実際の事件がぞっとするほど重なる」と疑惑を深めている。

今回の事件は、いまだに多くの謎に包まれている。セレストさんが消えた16カ月間の行跡、正確な死亡原因、車のブラックボックスと内蔵カメラの記録などが、今後の捜査の鍵になるものと見られる。

なお、d4vdは過去にボーイズグループStray Kidsのメンバー、ヒョンジンや、日本の人気ユーチューバー、SUSURUとコラボして話題になった。

