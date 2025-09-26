 大沢たかお、役作りで20kg増量した方法にスタジオ騒然「プロテインにアイスクリームと生クリームと...」 | RBB TODAY
大沢たかお、役作りで20kg増量した方法にスタジオ騒然「プロテインにアイスクリームと生クリームと...」

大沢たかお【撮影：小宮山あきの】
  • 大沢たかお【撮影：小宮山あきの】

　25日放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に俳優の大沢たかおが出演。役作りのために20kg増量した方法に、スタジオ一同が驚く一幕があった。

　映画『キングダム』で秦の六大将軍・王騎役を演じた大沢。役作りのために20kgの増量を行ったという大沢は「（増量の方法を）専門家の人と色々相談したんですけど、もう『食べる以外ない』ってなって」と、食事で増量することを決めたという。指原莉乃が増量時に何を食べていたか尋ねると、大沢は「今覚えているのは、プロテインにアイスクリームと生クリームとコーンフレークに...最後砂糖を入れて、それにオイルを入れて飲んでいましたね」と説明。まさかの超高カロリーメニューに、スタジオからは「えぇ～！」と悲鳴が上がった。

　続けて藤田ニコルが、どれくらいの頻度でそのメニューを口にしていたか確認すると、大沢は「後半もう（増量のペースが）間に合わなかったので、1日2～3回。食事の合間に入れて」と告白し、スタジオは再び騒然。さらに大沢は「現場に行くと100人とか150人とか大勢の人が待ってくれているじゃないですか。だから、それくらいしないとみんなも盛り上がってこない」と、増量に本気になった理由を明かした。


