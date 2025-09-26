世界初のドラゴンボール専門店『DRAGON BALL STORE』がオープン決定！東京駅一番街で11月14日に開店 | RBB TODAY

TVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』30周年記念で2025年10月より再放送決定！記念品販売や大型イベント開催も | RBB TODAY
エヴァンゲリオン30周年記念でテレビ再放送やラジオ番組、記念商品、イベントが2025年から2026年にかけて展開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/24/237003.html
『鬼滅』が韓国で500万人突破目前！グッズや漫画まで話題沸騰中
映画『劇場版 鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』（以下、『鬼滅の刃』）が累積観客動員数500万人突破を目前にしている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/23/236940.html
11月14日、人気アニメ『DRAGON BALL』の世界初となる専門店「DRAGON BALL STORE TOKYO」が東京駅一番街1階にオープンする。
同作は1984年の『週刊少年ジャンプ』（集英社）連載開始から40年以上にわたり、世界中の人々から愛され続けている日本を代表するアニメ作品だ。今回オープンする店舗では、ここでしか手に入らない限定グッズをはじめ、『DRAGON BALL』の世界観を表現した店内装飾などを展開し、ファンに特別な体験を届ける。
店舗は東京駅八重洲北口改札を出て徒歩1分、東京駅一番街1階に位置し、全国各地からアクセス抜群の立地となっている。営業時間は10時から20時30分で、東京駅一番街に準じる。JR各線、東京メトロ丸ノ内線、東西線、千代田線、都営三田線からのアクセスも良好で、観光や出張の際にも立ち寄ることができる。
オープン後数日間は入店制限をかける可能性があり、詳細は公式サイトやXで順次公表される予定だ。10月末には、取り扱い商品、店内デザイン、限定ノベルティ情報等を発表予定となっている。