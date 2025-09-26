卵＆背脂の背徳感がたまらない！ファミマ、ニンニクやマヨがたっぷりの豚丼など“月見背徳メシ”10種類を発売 | RBB TODAY

9月30日より、ファミリーマートが秋の風物詩「月見」をファミマ流にアレンジした「月見背徳メシ」全10種類を発売する。

ファミリーマート「月見背徳メシ」

「月見背徳メシ」は「普通の月見じゃモノ足りない」をテーマに、おむすび・弁当・丼・バーガー・パスタ・グラタンなどに月見を象徴する卵と食欲をかき立てる5種類の背徳食材（背脂・にんにく・からあげ・マヨソース・チーズ）を使用したオリジナル商品だ。

ラインナップには「大きなおむすび 月見おむすびマヨたま」（税込328円）や「ニンニク背脂が決め手のからあげ＆豚焼肉月見丼」（税込668円）、「月見天津飯（背脂入り炒飯）」（税込698円）などがある。

大きなおむすび 月見おむすびマヨたま（税込328円）

月見天津飯（背脂入り炒飯）（税込698円）

パスタでは「大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ」（税込646円）、バーガーでは「チーズに溺れろ！月見チーズバーガー」（税込430円）を用意した。

大盛太麺！月見唐揚げ にんにくマヨパスタ（税込646円）

チーズに溺れろ！月見チーズバーガー（税込430円）

人気の台湾風まぜそばを期間限定の背徳仕様にした「麺屋ここ路監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば」（税込698円）や、トリプルチーズを使った「月見カルボナーラ風グラタン」（税込578円）も展開する。

麺屋こころ監修 背脂ニンニクマシマシ！月見台湾風まぜそば（税込698円）

月見カルボナーラ風グラタン（税込578円）

サイドメニューとして「月見ガーリックベーコンポテサラ」（税込320円）、肉まんでは「背脂ニンニク月見まん」（税込210円）、カップ麺では「スタミナラーメンすず鬼監修 背徳ニンニク醤油 今だけタマゴ入り」（税込288円）を用意した。

月見ガーリックベーコンポテサラ（税込320円）

背脂ニンニク月見まん（税込210円）