韓国チア、“美太もも全開”の膝上30cm超ミニスカSHOT！現役高校生と見紛う童顔ビジュに釘付け【PHOTO】 | RBB TODAY

“太もも女神”の愛称で知られる韓国チアガール、ハ・ジウォンの制服SHOTが話題だ。

ハ・ジウォンは最近、自身のインスタグラムを更新。

「クォカの学校生活」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。“クォカ”は韓国語でクアッカワラビーを意味し、ハ・ジウォンがこの動物に似ていることから愛称の一つとして親しまれている。

公開された写真では、赤いネクタイを巻いた白シャツに黒のミニスカートを合わせた制服コーデではつらつとした魅力を発散するハ・ジウォンが写っている。ショートボブかつシースルーバングのヘアスタイルが、童顔のビジュアルをより引き立てている。

まるで現役女子高生と見紛うような美貌で、カメラにさまざまなポーズを披露するハ・ジウォン。膝上30cmにもなるミニスカートからは引き締まった美脚があらわになり、“太もも女神”の愛称に恥じない魅力を存分に発揮していた。

（写真＝ハ・ジウォンInstagram）

投稿を目にしたファンからは、「大好きです」「可愛すぎる！最高！」「クラスメイトになりたい」「17歳かと思った」などのコメントが寄せられていた。

◇ハ・ジウォン プロフィール

2002年2月22日生まれ。韓国・京畿道出身。身長166cm。2018年からチアガールとしての活動を始めた。現在は韓国プロ野球のハンファ・イーグルス、Kリーグの金浦FC、Vリーグ女子部の正官庄レッドスパークス、男子プロバスケKBLの原州DBプロミでチアを務めている。2024年3月には韓国で開催された「MLBワールドツアー・ソウルシリーズ2024」でロサンゼルス・ドジャースの応援団を務め注目を集めた。

