「こんな表情するんだ」「絵画的な美しさ」大原優乃がインスタに連投した写真展カットに絶賛の声 | RBB TODAY

21日までに、女優の大原優乃が公式インスタグラムを更新。9月12日から15日まで開催された芸能生活15周年記念写真展「わたしをすぎる、きせつ」からの作品を公開した。

同写真展は、人生初のショートヘアに挑んだ大原の“儚さ”を捉えた内容。撮影は写真家・今城純氏が担当し、会場には同展のために撮り下ろした35点が並んだ。大原は20日と21日にも同展の展示作品を連投。20日には青いシースルー衣装で床に頬ずりする悩ましげな姿、21日にはレースカーテン越しにアンニュイな表情を見せる姿を投稿していた。連投された写真では、大原がうつむく姿が幻想的な雰囲気を醸し出している。

この投稿には、ファンから「絵画的な美しさです」「こんな表情するんだ」「僕の中では優乃ちゃんは可愛いイメージだけど、写真の優乃ちゃんは美しい」「綺麗でもあり、儚さも感じます。とても素敵です」「ブルーの服と表情がイイ！」など絶賛のコメントが寄せられた。

※大原優乃の絵画的な美しさが光る投稿「大原優乃の公式インスタグラムより」