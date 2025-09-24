BTS・JIMINらから2億円超借金、違法賭博容疑の韓国芸人　お次は100km飲酒運転で摘発【全文】 | RBB TODAY

違法賭博の容疑で捜査を受けているお笑い芸人のイ・ジンホが、飲酒運転で摘発された。

所属事務所SM C&Cは9月24日、「（イ・ジンホ）本人に確認した結果、本日（24日）未明に飲酒運転をしたと聞いている」とし、「摘発当時、所轄警察署での調査を終え、現在は処分を待っている状況だ」と明らかにした。イ・ジンホ本人も犯行を認めているという。

イ・ジンホ

同日、韓国メディア『文化日報』は、イ・ジンホが免許取り消しレベルの状態で、仁川（インチョン）から楊平（ヤンピョン）まで約100kmを飲酒運転し、摘発されたと報道した。

報道によると、京畿・楊平警察署は24日午前3時ごろ「イ・ジンホが仁川で飲酒運転をしている」との通報を受け、楊平で逮捕したという。

イ・ジンホは血液による血中アルコール濃度の測定を求めており、現在はその結果を待っている段階だ。初回の取り調べを終えて帰宅措置を受けており、今後、追加の召喚調査が行われる予定だ。

なおイ・ジンホは2005年に放送局SBSのオーディションを経て芸人としてデビュー。現在は違法賭博容疑で捜査を受けている。BTSのJIMINや芸人仲間のイ・スグンといった芸能界の知人から、およそ23億ウォン（約2億3000万円）もの大金を借りていたことも明らかになっている。

（写真提供＝OSEN）JIMIN

所属事務所の公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。

まず、このような不祥事について公式立場をお伝えすることになり、大変申し訳なく思っております。

本人に確認したところ、本日未明に飲酒運転をしたとのことです。

摘発当時、所轄警察署で求められた調査を終えており、現在は処分を待っている状況です。

イ・ジンホは今回の件について言い訳や弁解を一切せず、自身の過ちと受け止め深く反省しています。

所属事務所としても責任を痛感しており、処分を誠実に受け、法的措置に従えるようにいたします。

改めて、多大なご心配をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。

