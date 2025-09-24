TWICE・チェヨン、ソロALが米「ビルボード200」38位にチャートイン！世界各国で人気 | RBB TODAY

ガールズグループTWICEのメンバー、チェヨンがソロデビューアルバムで米ビルボードのメインアルバムチャートに名を連ねた。

9月23日（現地時間）、ビルボードの公式ホームページの発表によると、チェヨンが去る12日にリリースした1stソロフルアルバム『LIL FANTASY vol.1』は、9月27日付のメインアルバムチャート「ビルボード200」38位にチャートインした。

ほかにも、1位を獲得した「エマージングアーティスト」をはじめ、「アーティスト100」「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」「ワールドアルバム」「バイナルアルバム」などに名を連ね、海外での人気を証明した。

（写真＝JYPエンターテインメント）チェヨン

自分ならではの小さな音楽世界を表現した『LIL FANTASY vol.1』は、チェヨンが10曲全曲の制作に参加し、タイトル曲『SHOOT（Firecracker）』は作詞、作曲、編曲まで、全般に参加し、抱負とメッセージを盛り込んだ。

9月12日、同アルバムはハントチャートの「デイリーアルバムチャート」トップ、「ワールドワイドiTunesアルバムチャート」トップ5など、グローバルに好成績を記録した。

なお、TWICEは来る10月10日13時、デビュー10周年を記念するスペシャルアルバム『TEN：The story Goes On』をリリースする。10月18日17時にはソウル城北（ソンブク）区の高麗（コリョ）大学化汀（ファジョン）体育館で、デビュー10周年ファンミーティング「10VE UNIVERSE」を開催し、ファンと大切な思い出を作る予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇チェヨン プロフィール

1999年4月23日生まれ。本名ソン・チェヨン。2015年にTWICEのメンバーとしてデビューし、グループ内ではメインラッパーを担当している。華奢で小柄な体形で、ついたあだ名は「ちびラッパー」。髪型やメイクでしっかりと自身の個性を表現していることから、ファンの間ではたびたび「真似したいスタイル」と話題に上がる。2024年4月、10歳年上の韓国男性歌手Zion.T（ザイオンティ）との交際を認めた。

■【写真】「5年以内に結婚を…」チェヨンの10歳上の恋人とは？

■【写真】チェヨン、魅惑の寝そべりSHOT

■【写真】“タトゥーチラ見え”…チェヨン、ヘソ出しオフSHOT