『愛の不時着』ヒョンビン＆ソン・イェジン、夫婦愛は健在！試写会で互いの作品を応援 | RBB TODAY

俳優ヒョンビンと女優ソン・イェジンがお互いへの格別な応援で仲睦まじい夫婦の面を魅せ、ファンの羨望を集めている。

先立って、去る2024年12月、ソン・イェジンはソウル龍山（ヨンサン）CGVアイパークモールで開催された映画『ハルビン』のVIP試写会に登場した。主演を務めた夫ヒョンビンを応援するためだ。

会場に登場したソン・イェジンは、「なぜ私がもっと緊張するのでしょう。私の映画でもないのに」と照れくさそうに微笑み、「ヒョンビンさん、ファイト」と温かいメッセージを伝え、報道陣の反応を集めた。

続いて「そばで見守っている身として、夫がとても苦労していた。やつれた姿が気の毒だったが、それだけ悩んだ作品なので、良い映画になっていると信じる」と観客動員数1000万人を祈願するなどした。

（写真提供＝OSEN）左からソン・イェジン、ヒョンビン

ヒョンビンもやはりインタビューで、「妻の『お疲れ様』という言葉が大きな力になった。彼女も出産と育児で大変だったはずなのに、自分を慰めてくれてありがたかった」とソン・イェジンに感謝を伝えた。

そして9カ月後の9月22日、ソウル龍山CGVで開催されたパク・チャヌク監督の新作『仕方がない』（原題）のセレブ試写会には、ヒョンビンが登場した。

結婚と出産後、復帰作を公開するソン・イェジンを応援するため、会場にサプライズで登場したのだ。

この姿を見たネットユーザーたちは、「夫婦がお互いのキャリアまで尊重して応援するのがとても素敵だ」「本当に理想の夫婦ですね、温かさそのものだ」「あの顔を毎日見ていると思うと、ヒョンビン、ソン・イェジン2人とも羨ましい」と熱い反応を示した。

なお、映画『仕方がない』は韓国で来る9月24日に公開予定だ。

（記事提供＝OSEN）