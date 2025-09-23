『愛の不時着』ヒョンビン＆ソン・イェジン、夫婦愛は健在！試写会で互いの作品を応援 | RBB TODAY

俳優ヒョンビンと女優ソン・イェジンがお互いへの格別な応援で仲睦まじい夫婦の面を魅せ、ファンの羨望を集めている。
先立って、去る2024年12月、ソン・イェジンはソウル龍山（ヨンサン）CGVアイパークモールで開催された映画『ハルビン』のVIP試写会に登場した。主演を務めた夫ヒョンビンを応援するためだ。
会場に登場したソン・イェジンは、「なぜ私がもっと緊張するのでしょう。私の映画でもないのに」と照れくさそうに微笑み、「ヒョンビンさん、ファイト」と温かいメッセージを伝え、報道陣の反応を集めた。
続いて「そばで見守っている身として、夫がとても苦労していた。やつれた姿が気の毒だったが、それだけ悩んだ作品なので、良い映画になっていると信じる」と観客動員数1000万人を祈願するなどした。
ヒョンビンもやはりインタビューで、「妻の『お疲れ様』という言葉が大きな力になった。彼女も出産と育児で大変だったはずなのに、自分を慰めてくれてありがたかった」とソン・イェジンに感謝を伝えた。
そして9カ月後の9月22日、ソウル龍山CGVで開催されたパク・チャヌク監督の新作『仕方がない』（原題）のセレブ試写会には、ヒョンビンが登場した。
結婚と出産後、復帰作を公開するソン・イェジンを応援するため、会場にサプライズで登場したのだ。
この姿を見たネットユーザーたちは、「夫婦がお互いのキャリアまで尊重して応援するのがとても素敵だ」「本当に理想の夫婦ですね、温かさそのものだ」「あの顔を毎日見ていると思うと、ヒョンビン、ソン・イェジン2人とも羨ましい」と熱い反応を示した。
なお、映画『仕方がない』は韓国で来る9月24日に公開予定だ。
（記事提供＝OSEN）
◇ヒョンビン プロフィール
1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。
◇ソン・イェジン プロフィール
1982年1月11日生まれ。化粧品のCMモデルとして1999年にデビュー。2001年のドラマ『おいしいプロポーズ』の主演に抜擢され、以降はドラマ『夏の香り』、映画『ラブストーリー』など数多くの作品に出演。日本では、映画『私の頭の中の消しゴム』で知名度を上げた。2020年、ヒョンビンと共演したドラマ『愛の不時着』で好演。2021年1月にヒョンビンとの交際を認め、2022年3月に結婚式を挙げた。同年11月には男児を出産した。