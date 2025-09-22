“グラビア界のニューヒロイン”沢美沙樹、彼女感あふれる水着グラビアを披露！ | RBB TODAY

22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に、グラビアアイドルの沢美沙樹が登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。

「週刊FLASH」9月22日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

沢は2006年生まれ、東京都出身の18歳。高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出され、グラビア界のニューヒロインとして活躍している。同誌で沢は表紙＆巻頭10ページを飾った。海沿いの洗練された邸宅を舞台に、満面の笑顔からシリアスな表情まで、二人きりでいるかのような“彼女感”満載の距離感を感じられる水着グラビアとなっている。