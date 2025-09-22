“グラビア界のニューヒロイン”沢美沙樹、彼女感あふれる水着グラビアを披露！ | RBB TODAY

沢美沙樹、"令和のグラビアクイーン"の名にふさわしい圧巻グラビア！『FLASH』登場 | RBB TODAY
"令和のグラビアクイーン"として注目を集める沢美沙樹が、27日発売の『週刊FLASH』最新号（光文社）に登場した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/27/230634.html続きを読む »
“令和のグラビアクイーン”沢美沙樹、FRIDAYオフショで魅せる迫力ボディ | RBB TODAY
29日、グラビアアイドルの沢 美沙樹が自身のX（旧Twitter）を更新し、『FRIDAY』（講談社）のオフショットを公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/30/234150.html続きを読む »
22日発売の『週刊FLASH』（光文社）に、グラビアアイドルの沢美沙樹が登場。表紙と巻頭グラビアを飾った。
沢は2006年生まれ、東京都出身の18歳。高校3年生で初めてエントリーした「ミスマガジン2024」でベスト16に選出され、グラビア界のニューヒロインとして活躍している。同誌で沢は表紙＆巻頭10ページを飾った。海沿いの洗練された邸宅を舞台に、満面の笑顔からシリアスな表情まで、二人きりでいるかのような“彼女感”満載の距離感を感じられる水着グラビアとなっている。