“ラストステージ”の可能性も…ZEROBASEONE、日本＆韓国で「HERE&NOW」アンコール公演決定！ | RBB TODAY

ZEROBASEONEがアンコールコンサートを開催し、ワールドツアーの熱気を引き継ぐ。

ZEROBASEONEは、2026年2月18・19日に神奈川・Kアリーナ横浜、3月13～15日にソウル・KSPO DOMEで、アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’ ENCORE」を開催する。

「HERE&NOW」は、ソウルを皮切りに、バンコク、埼玉、クアラルンプール、シンガポール、台北、香港を巡り、各地を熱狂させたZEROBASEONEのワールドツアーだ。約15万人を動員する大規模なアリーナツアーとして展開され、スケールアップしたステージの中で、ZEROBASEONEはZEROSE（ファン）とともに築き上げてきた旅路を共有し、唯一無二の存在感を示した。

（写真提供＝WAKEONE）

特に「HERE&NOW」は、各地で相次いで完売を記録し、圧倒的なチケットパワーを証明してきた。今回のアンコールコンサートは、そうしたファンからの熱い声援に応える形で準備されたものとみられる。

ZEROBASEONEは、音楽やステージ演出においてさらに進化した姿を披露し、アンコール公演でしか観られないスペシャルなパフォーマンスを届ける予定だ。

アンコールコンサート開催の発表とともに、公式SNSでは「HERE&NOW」のポスターも公開された。決意を感じさせるポーズでワールドツアーのコンセプトを表現すると同時に、広大な宇宙を思わせる美しいビジュアルで、グローバルステージへと広がる世界観を描き出している。

先立ってZEROBASEONEは12月1日、メンバー全員が、来年1月までとされていた活動期間を2カ月延長することで合意したと発表した。このため、2026年2月18・19日に行われる日本公演や、3月13～15日のソウル公演が、グループ活動の一区切りとなるステージではないかとの見方もあり、注目が集まっている。

なお、チケット販売に関する詳細は、公式SNSを通じて順次案内される予定だ。

（記事提供＝OSEN）

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

■【写真】ソン・ハンビン、“東京出没SHOT”「新宿にいたなんて」

■【写真】「お似合いカップル」ギュビンが“密着ハグ”したお相手は？

■【写真】キム・ジウン、“美しすぎる横顔”で魅了！