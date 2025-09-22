LE SSERAFIM、YOASOBIの代表曲『夜に駆ける』をサンプリングした『the NOISE』リリースへ！ | RBB TODAY

LE SSERAFIMが日本の人気アーティストYOASOBIの楽曲をサンプリングする。

ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営する株式会社ZOZOは、Tokyo Coffee Breakがサンプリングとアレンジを担当し、新たに歌詞を書き下ろしたZOZOTOWN20周年記念楽曲、LE SSERAFIM with YOASOBI『the NOISE (Contains a Sample of 夜に駆ける)』を、9月26日13時にリリースすると発表した。

ZOZOTOWN20周年を記念して制作された『the NOISE (Contains a Sample of 夜に駆ける)』は、YOASOBIの代表曲『夜に駆ける』をモチーフに、「シティポップ」とZOZOFESのテーマでもある「Y2K」という異なるカルチャーを融合させた新しい表現に挑戦した楽曲。

『the NOISE (Contains a Sample of 夜に駆ける)』ジャケット

サンプリングに加え、新規歌詞の書き下ろしとアレンジをTokyo Coffee Breakが手がけており、『夜に駆ける』のメロディを活かしながら、LE SSERAFIMの透明感ある歌声とYOASOBIらしい物語性豊かな歌唱表現が特徴の、ZOZOTOWN20周年を彩る特別な楽曲となっている。

なお、『the NOISE (Contains a Sample of 夜に駆ける)』のミュージックビデオは10月中旬に公開予定だ。

さらに、10月13日にはYOASOBIとLE SSERAFIMの両アーティストが出演する「ZOZOFES DAY2」がKアリーナ横浜で開催される。チケットは、9月28日23時まで特設サイトにて第3弾ZOZOTOWN会員限定先着販売を受付中だ。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

