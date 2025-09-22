 Stray Kids・フィリックス、日本代表擁する英名門クラブ本拠地での“K-POP初”公演を回想「シャワールームも…」 | RBB TODAY
Stray Kids・フィリックス、日本代表擁する英名門クラブ本拠地での“K-POP初”公演を回想「シャワールームも…」

Stray Kidsのフィリックスが、日本代表DF高井幸大も所属するプレミアリーグ名門トッテナム・ホットスパーFCの本拠地で公演した感想を語った。

9月21日に韓国で放送されたJTBCのバラエティ番組『冷蔵庫をよろしく』では、世界的な人気を誇るアイドルStray Kidsのフィリックスとリノの味覚をつかむための15分料理対決が繰り広げられた。

Stray Kidsは、K-POPアーティストとして初めてロンドンのトッテナム・ホットスパー・スタジアムで公演を行った。フィリックスは「ソン・フンミン選手（元トッテナム所属）がプレーした場所で公演できて光栄だった」と感激の思いを伝えた。さらに「選手たちが使っていたシャワールームも見学して、手を洗ってすぐに元に戻した」と話し、笑いを誘った。

リノ、フィリックス
（画像＝JTBC）リノ（左）とフィリックス

一方、シェフのソン・ジョンフンはフィリックスのファンだと明かし、その低音ボイスについて「耳がとろけそうだ」と絶賛。するとリノが「僕に話すときはそんな低音じゃない」と暴露し、スタジオを笑わせた。

フィリックスは「遊んでいるときは活発になる」と説明し、メンバーと一緒にいると声が高くなることを明かして、また別の魅力を見せた。

（記事提供＝OSEN）

